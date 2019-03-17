Казахстан, Беларусь и Китай стали главными импортерами российского шоколада и конфет

В 2018 году лидером по импорту конфет и шоколада российского производства стал Казахстан, на который пришлось 17,4% этой кондитерской продукции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы в понедельник.

"На втором месте после Казахстана по импорту конфет и шоколада российского производства идет Беларусь с 14,1%, на третьем - Китай с показателем 11,1%", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в прошлом году был установлен очередной рекорд по экспортным поставкам российского шоколада и конфет: по сравнению с 2017 годом импорт отечественных кондитерских изделий вырос на 11% и составил 478,6 тыс. тонн. При этом российский шоколад продается более чем в 60 странах, начиная от стран СНГ до США, Чили, Австралии и Африки.

В Москве производство конфет и шоколада в прошлом году выросло на 2%, достигнув 183,8 тонн.