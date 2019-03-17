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В Белорусской филармонии пройдет День Баха
"День Баха" - концерт из цикла "Шедевры мирового органного искусства" органиста Рональда Эбрехта – пройдет в Большом концертном зале Белорусской филармонии 21 марта.
В "La Croix de Toulouse" критик описал концерт музыканта так: "Я получил удовольствие от разделения экспансивной радости Рональда Эбрехта". В "The New York Times" высоко оценили его участие в качестве солиста в концертах Метрополитен-музея: "Концерт был восхитительным. О таком празднике можно было только мечтать".
Послушать вживую музыканта с таким впечатляющим опытом можно будет 21 марта в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. Рональд Эбрехт на концерте исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха. Вклад этого композитора в развитие органной музыки огромен. На него до сих пор ориентируются многие композиторы, поскольку многие его сочинения считаются гениальными.
На концерте прозвучат следующие произведения композитора:
Концерт №1 Соль мажор (по И.Эрнсту), BWV 592;
Пассакалия и фуга до минор, BWV 582;
Хоральные прелюдии:
"Schmücke dich, o liebe Seele", BWV 654;
"Herr Jesu Christ, dich zu uns wend", BWV 655
Прелюдия и фуга Ля мажор, BWV 536
Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543
Партита "O Gott, du frommer Gott", BWV 767
Фантазия и фуга соль минор, BWV 542
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"День Баха" - концерт из цикла "Шедевры мирового органного искусства" органиста Рональда Эбрехта – пройдет в Большом концертном зале Белорусской филармонии 21...
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