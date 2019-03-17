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В Белорусской филармонии пройдет День Баха

18.03.2019 13:08 — Разное | Интерфакс  
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"День Баха" - концерт из цикла "Шедевры мирового органного искусства" органиста Рональда Эбрехта – пройдет в Большом концертном зале Белорусской филармонии 21 марта.

В Белорусской филармонии пройдет День Баха
Рональд Эбрехт получил блестящее европейское музыкальное образование по классам игры на клавесине и органе. С 1976 года он активно гастролирует. Успел выступить в различных городах США, он также играл в Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Chartres, других залах Франции. Выступал в Италии, Германии, России, Литве, Китае, Мехико, университетах Оксфорда, Глазго, Вены. Он исполнял произведения таких знаменитых композиторов, как Дж. Уильямс, И. Брамс, Ж. Бизе, К. Сен-Санс, Ф. Пуленк, А. Брукнера, Б. Бриттена, Т. Дюбуа, М. Дюрюфле, Г. Форе, Г. Ф. Гендель, Й. Гайдн, В. А. Моцарт. Кроме концертной деятельности, Рональд Эбрехт также занимается преподаванием и написанием статей о музыкальной культуре и исполнительском мастерстве.

В "La Croix de Toulouse" критик описал концерт музыканта так: "Я получил удовольствие от разделения экспансивной радости Рональда Эбрехта". В "The New York Times" высоко оценили его участие в качестве солиста в концертах Метрополитен-музея: "Концерт был восхитительным. О таком празднике можно было только мечтать".

Послушать вживую музыканта с таким впечатляющим опытом можно будет 21 марта в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. Рональд Эбрехт на концерте исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха. Вклад этого композитора в развитие органной музыки огромен. На него до сих пор ориентируются многие композиторы, поскольку многие его сочинения считаются гениальными.

На концерте прозвучат следующие произведения композитора:

Концерт №1 Соль мажор (по И.Эрнсту), BWV 592;

Пассакалия и фуга до минор, BWV 582;

Хоральные прелюдии:

"Schmücke dich, o liebe Seele", BWV 654;

"Herr Jesu Christ, dich zu uns wend", BWV 655

Прелюдия и фуга Ля мажор, BWV 536

Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543

Партита "O Gott, du frommer Gott", BWV 767

Фантазия и фуга соль минор, BWV 542

 
 
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"День Баха" - концерт из цикла "Шедевры мирового органного искусства" органиста Рональда Эбрехта – пройдет в Большом концертном зале Белорусской филармонии 21...
 
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