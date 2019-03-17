ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литовский президент раскритиковала премьера страны за предложение, сделанное Беларуси

18.03.2019 13:40 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Литовский президент раскритиковала премьера страны за предложение, сделанное Беларуси

фото: delfi.lt

Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье заявила, что предложение премьера Саулюса Сквернялиса Беларуси по поводу АЭС является антиконституционным.

Сквернялис предложил Беларуси строить в Островце не атомную, а газовую станцию, и использовать на ней поставляемый через Клайпеду газ, пишет Delfi.

 "Конституция предусматривает, что решения принимает только президента, внешняя политика осуществляется совместно с правительством. Так что поскольку эта тема не согласовывалась, а это стратегическая внешнеполитическая цель, я считаю, что это антиконституционное действие", - заявила в минувшее воскресенье президент Литвы Даля Грибаускайте.

Власти Литвы утверждают, что строительство БелАЭС ведется с нарушением требований безопасности. Литва стремилась остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, однако эти предложения не получили поддержки.

Осенью в Вильнюсском и Швенченском районах Литвы, а также, вероятно, в самом Вильнюсе пройдут учения государственного уровня. Людей обучат действиям на случай аварии на строящейся в Беларуси АЭС.
 

Первый реактор БелАЭС намечается ввести в эксплуатацию в этом году, второй - в следующем.

 

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье заявила, что предложение премьера Саулюса Сквернялиса Беларуси по поводу АЭС является антиконституционным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пройти техосмотр с первого раза?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика