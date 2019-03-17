Литовский президент раскритиковала премьера страны за предложение, сделанное Беларуси

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Президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье заявила, что предложение премьера Саулюса Сквернялиса Беларуси по поводу АЭС является антиконституционным.

Сквернялис предложил Беларуси строить в Островце не атомную, а газовую станцию, и использовать на ней поставляемый через Клайпеду газ, пишет Delfi .

"Конституция предусматривает, что решения принимает только президента, внешняя политика осуществляется совместно с правительством. Так что поскольку эта тема не согласовывалась, а это стратегическая внешнеполитическая цель, я считаю, что это антиконституционное действие", - заявила в минувшее воскресенье президент Литвы Даля Грибаускайте.



Власти Литвы утверждают, что строительство БелАЭС ведется с нарушением требований безопасности. Литва стремилась остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, однако эти предложения не получили поддержки.

Осенью в Вильнюсском и Швенченском районах Литвы, а также, вероятно, в самом Вильнюсе пройдут учения государственного уровня. Людей обучат действиям на случай аварии на строящейся в Беларуси АЭС.



Первый реактор БелАЭС намечается ввести в эксплуатацию в этом году, второй - в следующем.



