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Глава СК России использовал лупу, чтобы увеличить фото на ноутбуке
На прошлой неделе глава СК России Александр Бастрыкин провел прием граждан в Москве из разных регионов страны. Видео с мероприятия
В ролике показывается, как глава СК рассматривает фотографию с места происшествия, которую принес один из граждан. Чтобы лучше разглядеть детали на снимке, Бастрыкин воспользовался лупой.
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глава СК рассматривает фотографию с места происшествия, которую принес один из граждан.
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