Глава СК России использовал лупу, чтобы увеличить фото на ноутбуке

На прошлой неделе глава СК России Александр Бастрыкин провел прием граждан в Москве из разных регионов страны. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

В ролике показывается, как глава СК рассматривает фотографию с места происшествия, которую принес один из граждан. Чтобы лучше разглядеть детали на снимке, Бастрыкин воспользовался лупой.