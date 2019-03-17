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Глава СК России использовал лупу, чтобы увеличить фото на ноутбуке

18.03.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
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На прошлой неделе глава СК России Александр Бастрыкин провел прием граждан в Москве из разных регионов страны. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

В ролике показывается, как глава СК рассматривает фотографию с места происшествия, которую принес один из граждан. Чтобы лучше разглядеть детали на снимке, Бастрыкин воспользовался лупой.

 
 
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глава СК рассматривает фотографию с места происшествия, которую принес один из граждан.
 
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