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«Первая тренировка». Пришлите историю о том, как вы начали заниматься спортом, и выиграйте приз

18.03.2019 13:57 — Разное | Tut.by  
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Первые тренировки — всегда самые сложные: с непривычки болят мышцы, ничего непонятно и так хочется на диван. Но нелегко поначалу было всем. GO.TUT.BY объявляет конкурс «Первая тренировка»: поделитесь историей о том, каким был ваш первый месяц занятий спортом — и получите шанс выиграть 300 рублей.


Фото: unsplash.com, bruce mars

Делиться своей историей мы предлагаем всем, кто справился с первым месяцем занятий (как минимум) — а лучше, уже тренируется постоянно и добился своих целей, будь то участие в гонке с препятствиями, первый забег, красивый шпагат или стройная талия. Неважно, как давно это было — главное, что вы это до сих пор помните.

Для участия в конкурсе необходимо прислать свою фотографию (а лучше несколько, ориентация фото горизонтальная, а не вертикальная), а также развернутую историю (документ в формате doc или docx) на электронный адрес: elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Первая тренировка». Не забудьте оставить свои контактные данные: ФИО, город, мобильный телефон.

В истории расскажите о себе: сколько вам лет, кем вы работаете и чем занимаетесь. 

Напишите о том, когда и почему вы начали заниматься спортом. Какие цели перед собой ставили?

Как вы выбирали вид спортивных нагрузок? Возможно, после первых занятий поняли, что это совсем не ваш вариант, и сменили, например, стретчинг на тренажерку или бокс на пилатес?

Опишите первые тренировки: как вы занимались, ленились ли, как справлялись с болью в мышцах. Что мотивировало вас на протяжении этого пути? Были ли препятствия — или все шло легко и гладко? Какие ошибки делали поначалу?

Расскажите о питании: пытались ли вы избегать каких-то продуктов? Считать калории? А получалось ли?

Как с тех пор изменились ваши тренировки? А меню?

Каких спортивных результатов вы уже добились? Как спорт повлиял на ваше здоровье, внешность, самооценку, поведение?

Что вам, вспоминая себя тогда, хотелось бы себе посоветовать? И что, исходя из своего опыта, посоветуете тем, кто сейчас только начал тренироваться?

Не будьте краткими — будьте интересными. 

Конкурсные истории принимаются до 9 часов утра 22 апреля этого года. Редакция оставляет за собой право отбора для публикации конкурсных историй, их сокращения и стилистического редактирования.

Среди всех присланных рассказов читатели выберут тот, который понравится им больше всего, и мы вручим автору денежный приз — 300 рублей.

Победителя выберем с помощью открытого голосования в рубрике GO.TUT.BY с 20 по 23 мая (включительно). Голосовать за понравившуюся историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY до начала проведения голосования — по 19 мая 2019 года (включительно).

Победитель будет объявлен 24 мая 2019 года. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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Если ваш подтянутый пресс радует вас и может мотивировать на спорт многих, участвуйте в конкурсе GO.TUT.BY «8 кубиков».
 
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