«Ногами сделано». Как магазины из соцсетей обманывают покупателей

Покупаю ли я товары через интернет? Конечно. Я уже забыла, как выглядят рынки и торговые центры с их бесконечной суетой — мне приятнее и удобнее делать покупки, сидя за компьютером. Но однажды я купила вещь не через официальный магазин, который имеет свой собственный сайт и службу доставки. Я купила одежду через магазин в социальной сети.

Заказ

Пожалуй, Инстаграм сейчас — самая «продающая» сеть. Тут вам и хэндмэйд — изделия, сделанные своими руками, и косметика, и одежда, и игрушки. Даже специально ничего искать не стоит — социальная сеть время от времени, в зависимости от ваших интересов, подкидывает соответствующую рекламу. Так и мне однажды попалась реклама, якобы, магазина, который продает платья и костюмы. С картинок смотрели модели в красивых одеждах... Аккаунт внушал доверие — больше 58 тысяч подписчиков, отзывы под фотографиями — сплошь положительные. Поддавшись импульсу, я решила заказать платье на весну.



Вот такое платье я и решила себе заказать. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

Списавшись с продавцами, я уточнила размеры и решила, что оплачивать буду не сразу, а выкуплю посылку на почте. С доставкой покупка обошлась мне в 50 долларов.

Посылка

Неладное я почувствовала уже на почте, когда увидела на посылке обратный адрес — республика Башкортостан, отправитель — Гульфия Фатиховна Гильманова. Странный какой-то магазин... А, когда развернула конверт, и вовсе остолбенела. Платье было сшито из непонятной просвечивающейся ткани, нитки торчат — одним словом вовсе не то, что было на картинке в Инстаграме. Нет, оно, конечно, очень похоже на фото и по размеру подходит, но блестит, как новогодняя ёлка, и уж никак не тянет на те деньги, которые я за него отдала.



Адрес отправителя на конверте. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

На месте лейбла изготовителя — нашивка «эксклюзив». Такая же бирка висит на рукаве. Маркировка с обозначением состава ткани, условий по стирке-глажке изделия — отсутствует. Одним словом, разочарование.



Вот такой «эксклюзив». Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

Невозврат

Я попробовала связаться с продавцом. Но он не отвечал на звонки. Ответили только на сообщение: «Деньги вернуть вам не можем, выбирайте другой размер или другую модель». Я пыталась возразить — вариант такой меня не устраивает, другое платье я не хочу, верните деньги. Ведь, судя по этому платью, и с другими будет такая же история.

Мне посоветовали связаться с «менеджером» и скинули ссылку на аккаунт ВКонтакте. Ник — Александр Анатольевич. Фамилии нет, вместо фотографии — безликий аватар. Александр Анатольевич особенно тоже не горел желанием мне помочь и ссылался на некие «правила группы», которые запрещают делать возврат денег, если на товаре отсутствует брак. Я пыталась возразить, цитировала «Закон о защите прав потребителей», но всё бесполезно — Александр Анатольевич только повторял «Правилами группы запрещено», а затем и вовсе перестал отвечать на мои сообщения.

Платье пришлось оставить, а подругам сказать, что это редкий «эксклюзив» сшитый на заказ.



«Продавец» оформлять возврат денег — отказался. Фото: АиФ / Надежда Кузьмина

Обычная история

В похожую историю попала и моя коллега Надежда У. Она купила в интернете два платья. Так же «повелась» на рекламу в социальной сети, но на этот раз ВКонтакте. В группе, занимающейся продажей одежды, была ссылка на сайт, будто бы, поставщика, через который она и заказала себе наряды.

«Меня привлекла даже не низкая цена, а неизбитый дизайн и материал изделий, — рассказывает Надежда. — На сайте производителя были разные размеры, я выбрала свой и оплатила покупку переводом на карту».

Однако порадоваться удачной покупке ей не пришлось. Оба наряда оказались не просто маловаты, а до такой степени тесны, что Надежда смогла надеть ни одно, ни второе. А ведь по опыту подобных покупок она заказала вещи на размер больше, чем носит обычно.

«Я позвонила по контактным телефонам, которые значились на сайте. На мой вопрос, как вернуть изделия, менеджер ответила: „Сначала сфотографируйте брак. Вышлите нам на электронную почту, а мы уже разберёмся, обсудим и решим, что делать“. Я объяснила, что речь идёт не о браке, а о том, что изделия этого производителя — „маломерки“. Мне они не подошли по размеру, и я хочу вернуть товар, и получить назад свои деньги», — рассказывает Надежда.

Но бывшие до этого весьма любезными продавцы, слушать покупательницу не стали. «Не подходит по размеру — не причина для возврата», — заявили «торговцы» и, не желая дальше продолжать разговор, бросили трубку.

«Мы не бесплатный прокат»

«Я перезвонила, ответила другой менеджер. Мы обсудили ситуацию, но реакция последовала точно такая же. Девушка посоветовала впредь просить делать замеры изделия. Я возразила, что они должны быть указаны на сайте в описании товара. Мне настойчиво дали понять, что вопрос решен, так как единственное условие, по которому возможен возврат денег, — это брак: «А то некоторые знаете, как хитрят. Купят вещь, наденут на выпускной или на день рождения, а на завтра пишут нам, ой, мне не подошло, не понравилось, ткань какая-то не такая, верните деньги. Мы что, бесплатный прокат?», — вспоминает свой опыт Надежда.

Надежда потеряла больше 100 долларов. Предложила их купить подругам, но тем они оказались или велики, или не по карману. Пришлось пристраивать вещи на популярном сайте бесплатных объявлений. Оба наряда были с этикетками. Но цена указывалась только в сопровождаемом их документе. Надежда сфотографировала их и написала, что отдаёт ровно за полцены. Покупатель нашёлся не быстро, но в течение пары месяцев оба платья удалось продать.



Это платье стоило около 4 тысяч рублей, Надежда продала за две. Фото: АиФ / Надежда Уварова

Точно модно?

А вот Людмила из Сочи купила в ВКонтакте не платья, а обувь. Женщину сильно впечатлил ассортимент: всесезонная, детская, мужская и женская. И всё по приемлемой цене! Но, пожалуй, ещё более привлекательным было то, что все модели демонстрировали только звёзды. «Точно модно!», — подумала Людмила и заказала сразу оптом обуви на всю семью. Оплатила переводом с карты и стала ждать.

«Когда курьер принёс пакет, я с нетерпением вскрыла его, — рассказывает Людмила, — и пришла в ужас! Мне выслали пять пар каких-то совершенно ужасных, колхозных ботинок. Они воняли резиной, как с китайского рынка. Это было нечто между кроссовками, ботинками и туфлями. Размеры действительно совпадали. Одна пара была летней, то есть облегчённая».

Людмила кинулась к компьютеру, зашла в группу, чтобы высказать претензии. От словоохотливости менеджера не осталось и следа. Она уточнила, соответствуют ли размеры заказанным, нет ли производственного брака и сказала, что возврат невозможен. Якобы, отличие от фото — личное восприятие покупателя. Экран может искажать изображение. Людмила пригрозила судом и Роспотребнадзором.



Магазин закрылся через месяц после начала деятельности. Фото: Скриншот

Переписка длилась несколько дней, после чего группа превратилась в закрытую. А последняя надпись, которую Людмила успела увидеть — сообщение о закрытии «магазина» и обещание всем и всё доставить. Женщина успокаивала себя тем, что ещё легко отделалась. Ведь кто-то и вовсе ничего не получил или заказал на большую сумму.

«Все эти „боты“ я раздарила знакомым, — вспоминает Людмила. — Идём в гости, я прихватываю пару подруге. Другие — её мужу, пусть на работу сносит. Жалко потраченных денег и несбывшихся надежд... Вы бы видели, какую красоту они обещали выслать!».

«Ногами делают»

У Ольги Косец собственное производство одежды, и она считает, что подобные магазины в Инстаграме и ВКонтакте наносят серьёзный вред легальным производителям.



Ольга Косец. Фото: Из личного архива / Ольга Косец

«Мы, как швейное производство, не можем спрятать своих сотрудников куда-то, скрыть оборудование, чтобы нас не нашла налоговая инспекция и Ростехнадзор. Ведь есть определенные критерии оценки у контрольно-надзорных органов по технике безопасности и по труду. Над нами 37 контрольно-надзорных органов! Включая налоговую инспекцию, которая может провести внеплановую проверку по жалобе потребителя в Роспотребнадзор, поскольку мы являемся легальными предпринимателями, — говорит Ольга Косец. — А эти люди в Инстаграме, ВКонтакте — не платят налогов. Они даже не зарегистрированы в качестве ИП! Выставляют фотографии в интернете и продают товары. Оплата чаще всего происходит на их личные карточки, по которым очень сложно отследить, зарегистрированы ли они как предприниматели, платят ли они налоги, есть ли у них торговый знак?»

По мнению Ольги Косец, на такой бизнес «серые швеи» решаются не от хорошей жизни. Если легально оформить предпринимательство, заплатить налоги и «спать спокойно», на выходе они получат весьма скромный профит.

«Я могу понять потребителя, который ведётся на красивую фотографию в интернете и пытается сэкономить. Потом получает мешок с непонятно чем, не соответствующим фото в интернете. Это достаточно часто происходит, потому что фотографии могут быть высококлассными и даже не этих предпринимателей, а чужих, — отмечает Ольга. — Чаще всего люди там просто работают и получают деньги наличными в карман. Предпринимателя эта „серая“ оплата устраивает — ему не нужно налоги платить за сотрудников. Вот и шьётся такое а-ля дизайнерское платье, срисованное с уникальных моделей. Все эти строчки, посадка, лекальная база — ногами сделаны и совсем не соответствуют тому качеству, что заявлено на картинке. Цена такого изделия намного ниже, чем у легального производителя. Это и привлекает покупателя. Но когда ему приходит тряпочка с молнией и пуговицей, и подписью „Дошей сам“, потребитель претензии как таковые предъявить не может, так как чаще всего эти горемыки, прячущиеся в Инстаграме, деньги возвращать не хотят».

Производство Ольги Косец.

Всё это, по мнению Косец, негативно отражается не только на добропорядочных предпринимателях. Страдают все — бизнес, государство, потребители.

«Вы не пошли и не купили это платье, положим, у меня, потратив ровно столько же денег. А я бы заплатила налоги и, условно, эти деньги пошли бы на ремонт дороги, или больницы, — говорит владелица швейного производства. — В масштабах страны такой теневой бизнес наносит огромный ущерб экономике. А что делать с этими продажами в Инстаграме и ВКонтакте, никто не знает. То ли потребителя защищать, то ли упростить жизнь малому бизнесу — снизить фискальную и административную нагрузку».

«Коллективное обращение увеличивает шансы»

О том, что проблема действительно серьёзная, говорят и правоведы. Наказать по закону таких продавцов — сложно. Ну как доказать, что они занимаются нелегальным бизнесом? Да, даже если и докажешь — штраф за эту деятельность смешной. В секунду аккаунт будет удалён, и тут же будут созданы десятки других. И всё начнётся по кругу.

Как принудить того, кто прячется за ведением аккаунта, вернуть деньги за некачественный товар? Этот вопрос "АиФ" задал Ольге Чумаковой, доценту кафедры административного и финансового права Всероссийского государственного университета юстиции.

«Нужно написать в налоговую инспекцию по месту нахождения покупателя о том, что вами был приобретен товар в Инстаграме, дать ссылку на профиль продавца. Обязательно следует указать, как вы оплатили покупку, что она была от физического лица без кассового чека или другого документа, подтверждающего факт оплаты. Налоговая по вашему заявлению должна проверить — зарегистрирован ли продавец в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, — говорит Ольга Чумакова. — Самозанятые не могут заниматься перепродажей. Если этот человек сам шьёт вещи, то он может их продавать. Но даже в этом случае он тоже должен платить налоги со своей деятельности.

Ещё варианты — написать запрос в Роспотребнадзор или подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Если есть несколько пострадавших — шансы могут увеличиться. Защитой прав потребителей также занимается и прокуратура. Опять же коллективное обращение увеличит шансы. Но я думаю, что вернуть деньги будет непросто. Проще написать в эту группу и пригрозить, что будете жаловаться, и тогда возможно они решат отдать деньги добровольно. Можно и нажаловаться самом Инстаграме. Там есть кнопка — „Пожаловаться“. После нескольких жалоб аккаунт недобросовестного продавца заблокируют».

После угроз написать в налоговую и прокуратуру, «менеджер» из ВКонтакте Александр всё-таки предложил оформить возврат. Для этого — указать полные паспортные данные и номер моей банковской карты, хотя посылка была доставлена наложенным платежом. Подумав, я все же решила отказаться. Просто испугалась отправить платье назад и остаться и без него, и без денег. Да ещё и предоставить данные паспорта таким ненадёжным людям — кто знает, куда их передадут?