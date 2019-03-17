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В Пинске реализуют проект «IT-реабилитация людей с ﻿инвалидностью»

18.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  Общественное объединение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Ветразь» реализует важный и нужный проект «IT-реабилитация людей с инвалидностью».

  Он осуществляется при финансовой поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь и направлен на повышение IT-грамотности людей с инвалидностью в нашем городе, укрепление роли молодежи путем проведения комплексной программы социализации и интеграции, привлечение людей с инвалидностью к активному образу жизни через спорт и IT-сферу. Мероприятия проекта позволят его участникам проявить свои способности и таланты. В проект будут также привлекаться специалисты сферы высоких технологий и информации. Планируются проведение регулярных занятий, консультаций и познавательных мероприятий для людей с инвалидностью, молодежи для раскрытия их IT-способностей и возможного в будущем трудоустройства; изготовление и декоративное оформление сувениров и печатной продукции и многое другое. После окончания данного проекта его участники смогут реализовать себя в сфере IT-технологий и открыть свое дело. Примечательно, что планируется впервые в нашей стране создать комнату IT-реабилитации, где люди с инвалидностью безвозмездно смогут получать различную помощь в сфере высоких технологий и информации.

  Василий ГРИШКО,

  руководитель проекта


 

 

 
 
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  Общественное объединение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Ветразь» реализует важный и нужный проект «IT-реабилитация людей с инвалидностью».   Он...
 
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