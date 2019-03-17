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Дубровенец получил паспорт из рук Николая Шерстнева

18.03.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Дубровенец получил паспорт из рук Николая Шерстнева

В День Конституции в рамках Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!» отличники учебы, активисты и юные спортсмены Витебской области получили паспорта и памятные подарки.

В областной филармонии в праздничной обстановке председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв вручил паспорта 17 одаренным талантам региона.
– Такой молодежью может гордиться не только Витебщина, но и вся Беларусь, – сказал Николай Николаевич. – Эти ребята полны энергии и оптимизма, надежд и планов, смело преодолевают любые препятствия, достигают новых высот.

Как отметил в своем выступлении председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич, примечательно, что лучшие представители нашей молодежи получают паспорта в день празднования 25-летия принятия Конституции Республики Беларусь – Основного закона, за буквой которой как высшая ценность государства и общества стоит человек, его права и свободы, гарантии их реализации.
С ответной речью от имени своих ровесников выступил учащийся гимназии №1 Витебска Арсений Дудкин:
– Мы обещаем отличной учебой, кропотливым трудом и своими добрыми делами прославлять малую родину, быть настоящими хозяевами родной земли и помнить о людях, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашего государства. Этот праздничный день навсегда останется в памяти и наших сердцах.


Дубровенец получил паспорт из рук Николая Шерстнева

За время проведения акции в Витебской области паспорта граждан Республики Беларусь получили более 380 молодых людей. Среди них ученик средней школы №2 г.Дубровно Сергей Зубов.
По материалам сайта vitebsk-region.gov.by

 
Теги: Витебск
 
 
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В День Конституции в рамках Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!» отличники учебы, активисты и юные спортсмены Витебской области
 
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