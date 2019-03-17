Какая погода ожидается в Ганцевичском регионе на этой неделе

Солнечно, но временами дождь — такую погоду обещают синоптики на этой неделе в Ганцевичах и районе. На протяжении данного периода времени будет облачная с прояснениями погода. В понедельник, среду и субботу – ясно, а во вторник, пятницу и воскресенье ожидается облачная погода, возможны кратковременные осадки. В четверг прогнозируют дождь.

Порывы ветра на этой неделе достаточно высоки: от 10 до 19 м/с.

Среднесуточные температуры установятся от +3 до +8, хотя ночью 20 и 23 ожидаются заморозки до минус двух.





Подготовила Виктория Павлюченко по информации Gismeteo .

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