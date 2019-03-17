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Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Майами

18.03.2019 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Майами
Фото из открытых источников

С первого круга основного раунда выступление начнут Вера Лапко, которая встретится с француженкой Ализе Корне. В случае победы белоруску ожидает матч с Михаэлой Бузарнеску из Румынии. Соперница Александры Саснович по стартовой игре определится в квалификации. В первом круге в Майами начнет выступление и Виктория Азаренко, которая сыграет с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Белорусские теннисистки узнали соперниц на турнире в Майами Виктория Азаренко вошла в число самых популярных спортсменок в 2019 году

Виктория Азаренко является трехкратной победительницей турнира в Майами (2009, 2011 и 2016 годы). В прошлом году она дошла до полуфинала, в котором уступила Слоан Стивенс из США.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко начнет выступление со второго круга с победителем пары Айла Томлянович (Австралия) и Анна-Лена Фридсам (Германия).

Матчи первого круга основной сетки турнира в Майами начнутся 19 марта.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Ведущие белорусские теннисистки узнали соперниц на престижном турнире категории "Мастерс" с призовым фондом более $9 млн, который с 18 по 31 марта пройдет в Майами.
 
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