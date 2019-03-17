ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Согласована кандидатура на должность управделами Слуцкого райисполкома

18.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A


Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский в Twitter сообщил, что на должность управляющего делами Слуцкого райисполкома согласована Ирина Владимировна Петрович.

И.В. Петрович работала директором ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Слуцкого района». Под успешным руководством Ирины Владимировны коллектив Центра награжден дипломами комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома: ежегодный областной смотр-конкурс на лучшую постановку работы по благоустройству и санитарному состоянию территории в номинации «Лучшее оформление зоны отдыха» (2014, 2016 г.), в 2015 году – 1 место среди отделений круглосуточного пребывания; областной музыкальный фестиваль художественной самодеятельности среди работников социальных учреждений Минской области, заняли 2 место (2016 г.), а в 2018 году - 1 место; в 2017 году – победители областного конкурса среди стационарных учреждений социального обслуживания по кулинарному искусству «Смак».

В 2018 году центр – в числе победителей отраслевого финала республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» в номинации «Хореография».

Ирина Владимировна – депутат Минского областного Совета депутатов и Слуцкого районного Совета депутатов, возглавляет Слуцкую районную организацию ОО «Белорусский союз женщин».


Слуцкий край

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Янчевский в Twitter сообщил, что на должность управляющего делами Слуцкого райисполкома...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дубровенец получил паспорт из рук Николая Шерстнева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика