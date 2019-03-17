Согласована кандидатура на должность управделами Слуцкого райисполкома





Председатель Слуцкого районного исполнительного комитета Андрей Владиславович Янчевский в Twitter сообщил, что на должность управляющего делами Слуцкого райисполкома согласована Ирина Владимировна Петрович.

И.В. Петрович работала директором ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Слуцкого района». Под успешным руководством Ирины Владимировны коллектив Центра награжден дипломами комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома: ежегодный областной смотр-конкурс на лучшую постановку работы по благоустройству и санитарному состоянию территории в номинации «Лучшее оформление зоны отдыха» (2014, 2016 г.), в 2015 году – 1 место среди отделений круглосуточного пребывания; областной музыкальный фестиваль художественной самодеятельности среди работников социальных учреждений Минской области, заняли 2 место (2016 г.), а в 2018 году - 1 место; в 2017 году – победители областного конкурса среди стационарных учреждений социального обслуживания по кулинарному искусству «Смак».

В 2018 году центр – в числе победителей отраслевого финала республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» в номинации «Хореография».

Ирина Владимировна – депутат Минского областного Совета депутатов и Слуцкого районного Совета депутатов, возглавляет Слуцкую районную организацию ОО «Белорусский союз женщин».