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В Минске анонсировали пятый книжный фестиваль «Город и Книги»

18.03.2019 14:36 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске анонсировали пятый книжный фестиваль «Город и Книги»
АиФ

Все мероприятия пройдут в Научной библиотеке БНТУ. Информационный партнер фестиваля – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Программа этого года насчитывает более 100 мероприятий и активностей для книжников.  Организаторы открыли крауд-кампанию в поддержку волонтёрского фестиваля.

В этом году на фестивале будут работать 5 площадок: «Детская площадка» /  «Молодежная площадка» /  «Площадка экспертных встреч» /  «Площадка громких чтений»  и выставка hand-made героев из современных книг «Улыбчивые Чуда».

Что нового в программе фестиваля в 2019 году:

  • Запущен ряд книжных спецпроектов, которые действуют в течение года: «Обычные книги про необычных детей», «ЧиталQ&A» и «ЛитАфиша_Минск».
  • Особое внимание уделено таким темам как: «Двуязычные чтения», «Иллюстрация», «Первые чтения для самых маленьких», «Литкритика и блогинг» и «Литературные экскурсии».
  • Воркшопы и мастер-классы для профессионалов и книголюбов (иллюстраторов, книжных блогеров и литературных критиков).
  • Зона литературного чая от Kali Laska, где можно задать вопросы авторам и экспертам фестиваля в неформальной беседе за чашкой чая.  
  • Двухдневный литературный квиз.
  • Чтения на разных языках с участием известных белорусских артистов и ведущих.
  • и многое другое.

В этом году на встречу с белорусскими любителями книг приедут три особых гостя.

  • Наталья Щерба (Украина) — известная писательница, автор серии «Часодеи»,
  • художник-иллюстратор Антон Ломаев (Россия),
  • а также Константин Мильчин — главный редактор известного российского издания «Горький».
В Минске анонсировали пятый книжный фестиваль «Город и Книги»
 

Организаторами фестиваля являются проект ЗаЧтение, Научная библиотека БНТУ и Белорусская библиотечная ассоциация. Ежегодно им помогают более 150 волонтёров, влюбленных в книги.

Поддержать фестиваль можно по ссылке.

СПРАВОЧНО

«Город и Книги» — это масштабное книжное событие Минска, организованное силами волонтеров, влюбленных в книги. Он уже на протяжении 4 лет радует минчан книжными и литературными мероприятиями. В прошлых фестивалях участвовали зарубежные авторы: Анастасия Орлова, Марина Аромштам, Юя Висландер, Светлана Прудовская, Александр Панчин, Дмитрий Побединский, Нина Дашевская, Наталия Волкова. За всё время проведения фестиваля прошло более 400 книжных и литературных мероприятий, которые посетило более 19 000 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Городской книжный фестиваль «Город и Книги» 19-20 апреля соберёт любителей книг и интеллектуалов Минска.
 
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