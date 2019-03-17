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В Минске анонсировали пятый книжный фестиваль «Город и Книги»
18.03.2019 14:36 — Разное | Аргументы и факты
Все мероприятия пройдут в Научной библиотеке БНТУ. Информационный партнер фестиваля – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
Программа этого года насчитывает более 100 мероприятий и активностей для книжников. Организаторы открыли
В этом году на фестивале будут работать 5 площадок: «Детская площадка» / «Молодежная площадка» / «Площадка экспертных встреч» / «Площадка громких чтений» и выставка hand-made героев из современных книг «Улыбчивые Чуда».
Что нового в программе фестиваля в 2019 году:
В этом году на встречу с белорусскими любителями книг приедут три особых гостя.
Организаторами фестиваля являются проект ЗаЧтение, Научная библиотека БНТУ и Белорусская библиотечная ассоциация. Ежегодно им помогают более 150 волонтёров, влюбленных в книги.
Поддержать фестиваль можно по
СПРАВОЧНО
«Город и Книги» — это масштабное книжное событие Минска, организованное силами волонтеров, влюбленных в книги. Он уже на протяжении 4 лет радует минчан книжными и литературными мероприятиями. В прошлых фестивалях участвовали зарубежные авторы: Анастасия Орлова, Марина Аромштам, Юя Висландер, Светлана Прудовская, Александр Панчин, Дмитрий Побединский, Нина Дашевская, Наталия Волкова. За всё время проведения фестиваля прошло более 400 книжных и литературных мероприятий, которые посетило более 19 000 человек.
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Городской книжный фестиваль «Город и Книги» 19-20 апреля соберёт любителей книг и интеллектуалов Минска.
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