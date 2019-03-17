В Минске анонсировали пятый книжный фестиваль «Город и Книги»

Все мероприятия пройдут в Научной библиотеке БНТУ. Информационный партнер фестиваля – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Программа этого года насчитывает более 100 мероприятий и активностей для книжников. Организаторы открыли крауд-кампанию в поддержку волонтёрского фестиваля.

В этом году на фестивале будут работать 5 площадок: «Детская площадка» / «Молодежная площадка» / «Площадка экспертных встреч» / «Площадка громких чтений» и выставка hand-made героев из современных книг «Улыбчивые Чуда».

Что нового в программе фестиваля в 2019 году:

Запущен ряд книжных спецпроектов, которые действуют в течение года: «Обычные книги про необычных детей», «ЧиталQ&A» и «ЛитАфиша_Минск».

Особое внимание уделено таким темам как: «Двуязычные чтения», «Иллюстрация», «Первые чтения для самых маленьких», «Литкритика и блогинг» и «Литературные экскурсии».

Воркшопы и мастер-классы для профессионалов и книголюбов (иллюстраторов, книжных блогеров и литературных критиков).

Зона литературного чая от Kali Laska, где можно задать вопросы авторам и экспертам фестиваля в неформальной беседе за чашкой чая.

Двухдневный литературный квиз.

Чтения на разных языках с участием известных белорусских артистов и ведущих.

и многое другое.

В этом году на встречу с белорусскими любителями книг приедут три особых гостя.

Наталья Щерба (Украина) — известная писательница, автор серии «Часодеи»,

(Украина) — известная писательница, автор серии «Часодеи», художник-иллюстратор Антон Ломаев (Россия),

(Россия), а также Константин Мильчин — главный редактор известного российского издания «Горький».





Организаторами фестиваля являются проект ЗаЧтение, Научная библиотека БНТУ и Белорусская библиотечная ассоциация. Ежегодно им помогают более 150 волонтёров, влюбленных в книги.

Поддержать фестиваль можно по ссылке .

СПРАВОЧНО

«Город и Книги» — это масштабное книжное событие Минска, организованное силами волонтеров, влюбленных в книги. Он уже на протяжении 4 лет радует минчан книжными и литературными мероприятиями. В прошлых фестивалях участвовали зарубежные авторы: Анастасия Орлова, Марина Аромштам, Юя Висландер, Светлана Прудовская, Александр Панчин, Дмитрий Побединский, Нина Дашевская, Наталия Волкова. За всё время проведения фестиваля прошло более 400 книжных и литературных мероприятий, которые посетило более 19 000 человек.