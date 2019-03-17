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В Антверпене аноним сообщил о готовящемся нападении на вокзал

18.03.2019 14:34 — Разное | СТВ  
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Новости Бельгии. В Бельгии проверяют информацию о подготовке нападения на один из вокзалов Антверпена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Антверпене аноним сообщил о готовящемся нападении на вокзал

В ведомство по борьбе с организованной преступностью поступило анонимное сообщение о готовящейся атаке с применением автоматического оружия. В послание в качестве иллюстрации было вложено изображение центрального железнодорожного вокзала Антверпена. Сейчас там работают полицейские.
 
 
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Новости Бельгии. В Бельгии проверяют информацию о подготовке нападения на один из вокзалов Антверпена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомство...
 
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