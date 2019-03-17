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В Великобритании ограничат рекламу вредной еды

18.03.2019 14:32 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Рекламу вредной еды в Британии собираются значительно сократить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании ограничат рекламу вредной еды

Власти планируют убрать из эфира рекламу еды, содержащей слишком большое количество жира, соли и сахара до 21:00. Запрет коснется не только телепрограмм, но и онлайн-трансляций. Ранее фастфуд убрали с детских каналов и передач, однако этого оказалось недостаточно.
 
 
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Новости Великобритании. Рекламу вредной еды в Британии собираются значительно сократить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти планируют убрать...
 
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