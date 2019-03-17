ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737

18.03.2019 14:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Эфиопии. Останки всех жертв до сих пор не удалось обнаружить, а на опознание тел может уйти до полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер рухнул спустя 6 минут полёта. Что известно о гибели второго за 5 месяцев Boeing 737 MAX 8

В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737

Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, включая экипаж. Работы на месте трагедии и расследование причин крушения продолжаются. После расшифровки бортовых самописцев французскими специалистами министр транспорта Эфиопии подтвердила сходство с авиакатастрофой в Индонезии. Полный отчет о расследовании будет опубликован уже через месяц.

Отчёт о крушении Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии опубликуют в апреле

В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737

В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Эфиопии. Останки всех жертв до сих пор не удалось обнаружить, а на опознание тел может уйти до полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика