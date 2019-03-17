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В эфиопском Аддис-Абеба прошла церемония прощания с погибшими во время крушения Boeing 737
Новости Эфиопии. Останки всех жертв до сих пор не удалось обнаружить, а на опознание тел может уйти до полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, включая экипаж. Работы на месте трагедии и расследование причин крушения продолжаются. После расшифровки бортовых самописцев французскими специалистами министр транспорта Эфиопии подтвердила сходство с авиакатастрофой в Индонезии. Полный отчет о расследовании будет опубликован уже через месяц.
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Новости Эфиопии. Останки всех жертв до сих пор не удалось обнаружить, а на опознание тел может уйти до полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер...
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