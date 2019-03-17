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Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

18.03.2019 14:18 — Разное | СТВ  
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Зелёный город: этот негласный титул Минск носит неспроста – более 40% его площади занимают парки, скверы и бульвары. О том, что минчане смогут прогуляться по крыше новостройки в Ботаническом саду, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Только в прошлом году коммунальные службы вместе с неравнодушными жителями столицы высадили 50 000 деревьев и 170 000 кустарников.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Между тем, оазис экзотической флоры занял своё место в самом центре мегаполиса. Скоро в Ботаническом саду минчане смогут оценить красоту тропических и субтропических растений. Специально для этого здесь построят новую оранжерею.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Иван Журавлев, научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»:
Объект внесён в инвестиционную республиканскую программу. Основанием для этого стала Государственная программа «Наукоёмкие технологии и техника». Строиться оранжерея будет не каким-то инвестором ради получения коммерческой выгоды, а за государственные деньги и во благо всех жителей города, для которых она и создаётся.

Накануне презентация уникального для Минска объекта прошла в администрации Первомайского района. Очевидные преимущества экологического комплекса профильные специалисты обсудили с местными жителями. Все необходимые согласования эскизов и проектных документов заняли около месяца.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Сергей Ровда, главный специалист сектора строительства управления архитектуры и строительства администрации Первомайского района г. Минска:
Это мероприятия, которые позволяют гражданам, как района, так и республики, поучаствовать в предстоящей застройке. Высказать своё мнение, оставить свои замечания и предложения по осуществляемым объектам.

Оранжерейный комплекс вырастет вдоль улицы Академической. Раньше на этой площадке располагался питомник для выращивания растений. К новому объекту строители подведут отдельную дорогу. Появится и отдельный специальный вход. Несмотря на амбициозный масштаб стройки, о безопасности главной драгоценности сада позаботились ещё на этапе проектирования.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Сергей Ровда:
Только на подъездную дорогу проектировщики планируют вырубить около 5-6 деревьев ботанического сада. Из источников вредных выбросов – это парковка и подземный паркинг. Но данные объекты не воздействуют сильно на окружающую природу.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

165 метров в длину, 30 в ширину и 20 в высоту – габариты у будущего сада под искусственным небом внушительные. Сооружение напоминает несколько холмов разной величины и предполагает два уровня. В нём найдётся место и для магазина, и для детской комнаты. На втором этаже предусмотрели отдельный зал под выставки. Побывать посетители смогут даже на крыше оранжереи.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Александр Вашкевич, архитектор проекта:
Треугольные формы минимизируют высоту здания и максимально приземляют весь объём.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Валентин Романчук, заместитель директора ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»:
Мы уже отчасти освободили пространство. Там были старые коллекции, мы их подновили и перенесли в сторону парка Челюскинцев. Ничего ужимать не пришлось. Новая оранжерея даст возможность для дополнительного развития нашего учреждения. Мы сможем предложить горожанам новую уникальную экспозицию.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Основные материалы фасада будущей оранжереи – стекло и дерево. Большую часть пространства внутри займут экзотические растения. Разные климатические зоны, искусственный ландшафт, имитация природных экосистем и даже искусственный водопад. По задумке проектировщиков, это создаст у гостей нового комплекса эффект полного погружения в природную среду.

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Юрия Сандрост, научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»:
У нас присутствуют и тропические, и субтропические виды растений. Есть и лианы, и деревья, и кустарники, и травянистые растения. К лианам относится тетрастигма, пассифлора. К деревьям – разнообразные виды фикусов. К травянистым растениям относятся разные виды традесканций, папоротники.

Фундамент экологического комплекса планируют заложить уже в этом году. Пока же проект дорабатывают. По итогам, внешний облик здания может видоизмениться, однако габариты, утверждают эксперты, останутся прежними. А минчане и гости столицы вскоре увидят очередной символ зелёного города.
 
Теги: Минск
 
 
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Зелёный город: этот негласный титул Минск носит неспроста – более 40% его площади занимают парки, скверы и бульвары. О том, что минчане смогут прогуляться по крыше...
 
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