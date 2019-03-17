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Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат
Зелёный город: этот негласный титул Минск носит неспроста – более 40% его площади занимают парки, скверы и бульвары. О том, что минчане смогут прогуляться по крыше новостройки в Ботаническом саду, рассказываем в программе
Только в прошлом году коммунальные службы вместе с неравнодушными жителями столицы высадили 50 000 деревьев и 170 000 кустарников.
Между тем, оазис экзотической флоры занял своё место в самом центре мегаполиса. Скоро в Ботаническом саду минчане смогут оценить красоту тропических и субтропических растений. Специально для этого здесь построят новую оранжерею.
Накануне презентация уникального для Минска объекта прошла в администрации Первомайского района. Очевидные преимущества экологического комплекса профильные специалисты обсудили с местными жителями. Все необходимые согласования эскизов и проектных документов заняли около месяца.
Оранжерейный комплекс вырастет вдоль улицы Академической. Раньше на этой площадке располагался питомник для выращивания растений. К новому объекту строители подведут отдельную дорогу. Появится и отдельный специальный вход. Несмотря на амбициозный масштаб стройки, о безопасности главной драгоценности сада позаботились ещё на этапе проектирования.
165 метров в длину, 30 в ширину и 20 в высоту – габариты у будущего сада под искусственным небом внушительные. Сооружение напоминает несколько холмов разной величины и предполагает два уровня. В нём найдётся место и для магазина, и для детской комнаты. На втором этаже предусмотрели отдельный зал под выставки. Побывать посетители смогут даже на крыше оранжереи.
Основные материалы фасада будущей оранжереи – стекло и дерево. Большую часть пространства внутри займут экзотические растения. Разные климатические зоны, искусственный ландшафт, имитация природных экосистем и даже искусственный водопад. По задумке проектировщиков, это создаст у гостей нового комплекса эффект полного погружения в природную среду.
Фундамент экологического комплекса планируют заложить уже в этом году. Пока же проект дорабатывают. По итогам, внешний облик здания может видоизмениться, однако габариты, утверждают эксперты, останутся прежними. А минчане и гости столицы вскоре увидят очередной символ зелёного города.
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Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат
Зелёный город: этот негласный титул Минск носит неспроста – более 40% его площади занимают парки, скверы и бульвары. О том, что минчане смогут прогуляться по крыше...
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