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Тело футболиста и звезды реалити-шоу было обнаружено в лесу

18.03.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. В английском графстве Эссекс в лесу было найдено тело 26-летнего футболиста Майка Таласситиса. Официальной информации о причинах гибели футболиста нет.  

Как сообщает Daily Mail, скорбящие фанаты приносят цветы к ресторану, который Майк должен был открыть вместе со своим другом в ближайшие дни. Предварительно, смерть футболиста не носит криминальный характер.  

Тело футболиста и звезды реалити-шоу было обнаружено в лесу
Фото: instagram.com/mike_thala  

Со спортивной карьерой у Таласситиса не сложилось, но он прославился участием в реалити-шоу «Остров любви».  

В последнее время Майк переживал из-за смертей близких. Его друг Дэнни Катс был убит в своём доме, а затем скончалась няня Талласситиса, к которой мужчина испытывал сильную привязанность. Также сообщается, что в последние месяцы у Майка накопились большие долги.  
 
 
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Новости Великобритании. В английском графстве Эссекс в лесу было найдено тело 26-летнего футболиста Майка Таласситиса. Официальной информации о причинах гибели...
 
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