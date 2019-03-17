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Тело футболиста и звезды реалити-шоу было обнаружено в лесу
Новости Великобритании. В английском графстве Эссекс в лесу было найдено тело 26-летнего футболиста Майка Таласситиса. Официальной информации о причинах гибели футболиста нет.
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Со спортивной карьерой у Таласситиса не сложилось, но он прославился участием в реалити-шоу «Остров любви».
В последнее время Майк переживал из-за смертей близких. Его друг Дэнни Катс был убит в своём доме, а затем скончалась няня Талласситиса, к которой мужчина испытывал сильную привязанность. Также сообщается, что в последние месяцы у Майка накопились большие долги.
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Новости Великобритании. В английском графстве Эссекс в лесу было найдено тело 26-летнего футболиста Майка Таласситиса. Официальной информации о причинах гибели...
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