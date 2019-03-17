Стали известны даты проведения централизованного тестирования

Новости Беларуси. Традиционно череду испытаний откроет белорусский язык. Желающих проверить свои знания ждут 11 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Далее с двухдневным перерывом тестирование будет проходить по другим предметам.



