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Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

18.03.2019 13:51 — Разное | СТВ  
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В легендарном книжном магазине завершают реконструкцию. Что изменится, узнаем в программе «Минск и минчане».

Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

Новый дом для книги. Этот магазин, пожалуй, один из самых известных книжных в Минске. Впервые он распахнул свои двери в 1977 году в самом центре белорусской столицы на тогда ещё Парковой магистрали, 11.

Однако прославился не столько удивительным панорамным видом на город, сколько уникальной концепцией магазина-клуба.

Пока на первом этаже бойко шла торговля, на втором расположился выставочный зал, где проходили экспозиции новинок издательств, а книгоманы могли встретиться с отечественными и зарубежными авторами, и получить заветный автограф.

Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

Елена Бондаренко, заведующая Домом книги «Светоч»:
Со временем, конечно, магазин и торговые площади уже заняли два этажа, потому что произошло расширение ассортимента. Но встречи, тем не менее, происходили. Ходасевич-Лисовая, Голденков, историк – это из белорусских авторов. Вообще, очень много российских книжных ярмарок. И Метлицкая была. Из наших ещё Батракова была.

Елена Викторовна пришла работать в «Светоч» в 2005 году. С тех пор изменилось многое. На смену бумажным страницам пришли электронные, всё чаще покупку ищут не на витринах, а на просторах Интернета.  Вот только работников книжной лавки эти обстоятельства, кажется, совсем не пугают. Здесь чётко следят за всеми тенденциями, потому очереди с годами не становятся короче. 

Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

Елена Бондаренко:
В нашей сети ОАО «Белкнига» также работает интернет-магазин. Да, имеет место быть электронная книга. Она удобна. Но чувство того, что ты листаешь, и ты ещё приближаешься к концу, к развязке, и запах печати – это никогда не имеет место исчезнуть!

Сегодня здесь, как и прежде многолюдно – покупателей дополнили строители, в легендарном магазине проводят масштабную реконструкцию. Работы подходят к концу, а презентация нового помещения запланирована на конец апреля. Сотрудники уверены: событие не останется незамеченным. Ведь над новым обликом работала целая команда дизайнеров.

Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

Андрей Родыгин, начальник отдела организации торговли и рекламы ОАО «Белкнига»:
Добавим сюда мультимедиа, оборудование торговое, которое специально было разработано именно для этого магазина. Оно будет невысокое, чтобы можно было видеть пространство. Более 1600 кв. м. торговой площади. На этих площадях у нас разместится вся литература – более 60 тысяч наименований. Предполагается, что оно увеличится до 100 тысяч.

Интерьер – на сто процентов современный. Стильные расписные стены, мультимедийные зоны и кафе – всё для приятного шоппинга. А вот атмосферу сохранят: тихое уютное место, где, заглянув на минутку, можно пропадать часами.

Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

Андрей Родыгин:
Мультимедийное пространство ещё будет на лестничной клетке – большая видеостена, на которой будут презентоваться книги. В оформлении этой стены примет участие Академия искусств. Это пока секрет. В связи с тем, что у нас меняется концепция всего проспекта Победителей, у нас была задача и показать, что это «Белкнига» – книжный магазин. И в то же время, чтобы не выбиваться из концепции, утверждённой в городе.

В июне столица примет Вторые Европейские игры. Подготовка к мультиспортивному форуму такого уровня идёт нон-стоп. Обновлённому книжному магазину тоже будет, чем удивить иностранцев. И речь не только о литературе.

Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

Андрей Родыгин:
Будут устроены специальные зоны, где будут продаваться и литература, и всевозможные сувениры с символикой. Плюс к этому по мультимедиа будет организована поисковая система, которая позволит найти книгу не только в магазине «Светоч» – есть она или нет, возможно её даже заказать. Ещё рядом с ней будет находиться переводчик. Подготавливается литература с символикой на белорусском, английском, французском, немецком, литовском языках. То есть на языках Европы. Книги о Беларуси и не только.

Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

Хоть обложка знаменитого «Светоча» изменится до неузнаваемости, содержание оставят прежним. Литература всех жанров и направлений, встречи, презентации и автограф-сессии, как и 40 лет назад – всё тот же любимый минчанами магазин-клуб. Уйти из которого с пустыми руками – невозможно!
 
Теги: Минск
 
 
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В легендарном книжном магазине завершают реконструкцию. Что изменится, узнаем в программе «Минск и минчане». Новый дом для книги. Этот магазин, пожалуй, один из...
 
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