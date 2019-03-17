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Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле
В легендарном книжном магазине завершают реконструкцию. Что изменится, узнаем в программе «Минск и минчане».
Новый дом для книги. Этот магазин, пожалуй, один из самых известных книжных в Минске. Впервые он распахнул свои двери в 1977 году в самом центре белорусской столицы на тогда ещё Парковой магистрали, 11.
Однако прославился не столько удивительным панорамным видом на город, сколько уникальной концепцией магазина-клуба.
Пока на первом этаже бойко шла торговля, на втором расположился выставочный зал, где проходили экспозиции новинок издательств, а книгоманы могли встретиться с отечественными и зарубежными авторами, и получить заветный автограф.
Елена Викторовна пришла работать в «Светоч» в 2005 году. С тех пор изменилось многое. На смену бумажным страницам пришли электронные, всё чаще покупку ищут не на витринах, а на просторах Интернета. Вот только работников книжной лавки эти обстоятельства, кажется, совсем не пугают. Здесь чётко следят за всеми тенденциями, потому очереди с годами не становятся короче.
Сегодня здесь, как и прежде многолюдно – покупателей дополнили строители, в легендарном магазине проводят масштабную реконструкцию. Работы подходят к концу, а презентация нового помещения запланирована на конец апреля. Сотрудники уверены: событие не останется незамеченным. Ведь над новым обликом работала целая команда дизайнеров.
Интерьер – на сто процентов современный. Стильные расписные стены, мультимедийные зоны и кафе – всё для приятного шоппинга. А вот атмосферу сохранят: тихое уютное место, где, заглянув на минутку, можно пропадать часами.
В июне столица примет Вторые Европейские игры. Подготовка к мультиспортивному форуму такого уровня идёт нон-стоп. Обновлённому книжному магазину тоже будет, чем удивить иностранцев. И речь не только о литературе.
Хоть обложка знаменитого «Светоча» изменится до неузнаваемости, содержание оставят прежним. Литература всех жанров и направлений, встречи, презентации и автограф-сессии, как и 40 лет назад – всё тот же любимый минчанами магазин-клуб. Уйти из которого с пустыми руками – невозможно!
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Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле
В легендарном книжном магазине завершают реконструкцию. Что изменится, узнаем в программе «Минск и минчане». Новый дом для книги. Этот магазин, пожалуй, один из...
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