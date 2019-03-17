|
«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе
Кто рассмотрел новое в привычном напитке и кому идея показалась крепкой, рассказываем в программе «Минск и минчане».
Амбициозные идеи и уникальные проекты – всё это про столичный технопарк. Сегодня в свободную экономическую зону входит 34 резидента. Разработки в области гибридного транспорта, электронных систем, медицинского оборудования и беспилотной техники – каждый бизнес-проект в обязательном порядке рассматривают на экспертном совете. И уже после этого решают: кому давать зелёный свет.
За всё время здесь рассмотрели под сотню проектов. После успешного прохождения экспертного совета компании, чьи стартапы одобрены, получают поддержку в области льготной аренды, юридических и бухгалтерских услуг, а ещё возможность участвовать в выставках.
Инвестируют только в продуманные, в перспективе стопроцентно окупаемые идеи. Недавно резиденты технопарка представили проект развития кофейной культуры в Беларуси. Кажется, что нового может быть в знакомом каждому напитке? Но эксперты всё же сказали «да».
Теперь в стенах городского технопарка разработают целый алгоритм профессионального приготовления ароматного напитка. Его здесь изготавливают на современном производстве полного цикла в тесном контакте со всеми кофепроизводящими регионами мира.
На базе кофейных площадок еженедельно проводятся профессиональные дегустации, каппинги, мастер-классы, семинары и лекции с участием национальных и зарубежных специалистов отрасли.
В компании уверены: каждая чашка кофе имеет своего адресата и варится индивидуально. Ребята штудируют цикл, изучая весь путь зёрен от плантации к столу.
В планах компании – расширение географии сортов кофе, освоение опыта передовых производств и укрепление традиций обжарки с белорусским колоритом. Чтобы утро каждого начиналось с того самого глотка и было по-настоящему добрым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто рассмотрел новое в привычном напитке и кому идея показалась крепкой, рассказываем в программе «Минск и минчане». Амбициозные идеи и уникальные проекты – всё...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)