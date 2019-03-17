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«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

18.03.2019 13:34 — Разное | СТВ  
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Кто рассмотрел новое в привычном напитке и кому идея показалась крепкой, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Амбициозные идеи и уникальные проекты – всё это про столичный технопарк. Сегодня в свободную экономическую зону входит 34 резидента. Разработки в области гибридного транспорта, электронных систем, медицинского оборудования и беспилотной техники – каждый бизнес-проект в обязательном порядке рассматривают на экспертном совете. И уже после этого решают: кому давать зелёный свет.

Анна Рупенко, заместитель директора по инновационному развитию ООО «Минский городской технопарк»:
Конкурс открытый, на него могут податься любые юридические лица и ИП, которые занимаются инновационной деятельностью. Конкурс проводится в три этапа: первый этап – это подача документов. Второй этап проходит на самом заседании экспертного совета, где претенденты представляют проект.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

За всё время здесь рассмотрели под сотню проектов. После успешного прохождения экспертного совета компании, чьи стартапы одобрены, получают поддержку в области льготной аренды, юридических и бухгалтерских услуг, а ещё возможность участвовать в выставках.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

Владимир Понарядов, кандидат физико-математических наук, доцент:
Есть и физики, и химики, и технари, экономисты, представители нашего инновационного фонда, и мы имеем возможность обсудить каждый проект с разных точек зрения. Город выделил хорошее финансирование на развитие технопарка, и это дало возможность реализовать огромное количество проектов.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

Инвестируют только в продуманные, в перспективе стопроцентно окупаемые идеи. Недавно резиденты технопарка представили проект развития кофейной культуры в Беларуси. Кажется, что нового может быть в знакомом каждому напитке? Но эксперты всё же сказали «да».

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

Виктор Анищик, доктор физико-математических наук, профессор:
Первое впечатление такое: ребята пришли и на пустом месте предложили проект. Когда мы их выслушали, оказалось, что этот проект имеет полное право на жизнь, и его экономический эффект будет достаточно хорошим.

Теперь в стенах городского технопарка разработают целый алгоритм профессионального приготовления ароматного напитка. Его здесь изготавливают на современном производстве полного цикла в тесном контакте со всеми кофепроизводящими регионами мира.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

Юрий Стальмахов, совладелец группы компаний:
Наша инновационность заключается не только в том, что мы сдозировали молотый кофе, а придумали способ сохранения молотого кофе длительное время – на протяжении 12 месяцев. Самый страшный враг кофе – это кислород. Что самое важное: кофе очень нежный и деликатный продукт, если вдруг разрушить кристаллическую структуру – потеряется весь вкус и аромат.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

На базе кофейных площадок еженедельно проводятся профессиональные дегустации, каппинги, мастер-классы, семинары и лекции с участием национальных и зарубежных специалистов отрасли.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

В компании уверены: каждая чашка кофе имеет своего адресата и варится индивидуально. Ребята штудируют цикл, изучая весь путь зёрен от плантации к столу.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

Юрий Стальмахов:
И сегодня у нас есть образовательный центр подготовки бариста. Наш центр выпускает в год, в среднем, 300 специалистов, которые работают в индустрии. И конечно, он нужен, чтобы готовить нашу команду, которая работает на территории производства.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе

В планах компании – расширение географии сортов кофе, освоение опыта передовых производств и укрепление традиций обжарки с белорусским колоритом. Чтобы утро каждого начиналось с того самого глотка и было по-настоящему добрым.

«Самый страшный враг – это кислород»: белорусы придумали способ длительного хранения кофе
 
Теги: Минск
 
 
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Кто рассмотрел новое в привычном напитке и кому идея показалась крепкой, рассказываем в программе «Минск и минчане». Амбициозные идеи и уникальные проекты – всё...
 
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