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Жади – 43. Как изменилась и чем занимается звезда «Клона»?
Новости Бразилии. 18 марта бразильской актрисе и фотомодели Джованне Антонелли, известной ролью Жади в сериале «Клон», исполнилось 43 года.
С момента завершения сериала в жизни Джованны много чего случилось. В честь её дня рождения мы решили вспомнить несколько ключевых моментов.
Вышла замуж за партнёра по съёмкам.
Когда съёмки «Клона» закончились, отношения Антонелли с Мурилу Бенисиу, сыгравшим Лукаса и Диогу, только начинались. Во время одного из телешоу актёры объявили, что собираются пожениться. Публика восприняла это крайне положительно, поскольку многие хотели, чтобы столь правдоподобные чувства пары из сериала перешли в реальность.
Родила троих детей.
Отцом первого ребёнка стал Бенисиу, мальчик родился 24 мая 2005 года. Вскоре после этого семья распалась. В 2010 году Джованна родила двух дочек от режиссёра Леонардо Ногейры. Антонелли и Ногейра вместе по сей день, хотя официально в браке не состоят.
Открыла сеть клиник.
Популярная в Бразилии сеть клиник GiOlaser принадлежит Джованне. Лечебное учреждение специализируются на лазерной эпиляции, и других способах ухода за лицом и телом. А ещё Антонелли выпустила собственную коллекцию сумочек.
Осенью 2018 года Джованна приняла участие в кампании по борьбе с раком молочной железы.
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Новости Бразилии. 18 марта бразильской актрисе и фотомодели Джованне Антонелли, известной ролью Жади в сериале «Клон», исполнилось 43 года. С момента завершения...
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