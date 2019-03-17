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Жади – 43. Как изменилась и чем занимается звезда «Клона»?

18.03.2019 13:18 — Разное | СТВ  
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Новости Бразилии. 18 марта бразильской актрисе и фотомодели Джованне Антонелли, известной ролью Жади в сериале «Клон», исполнилось 43 года.  

С момента завершения сериала в жизни Джованны много чего случилось. В честь её дня рождения мы решили вспомнить несколько ключевых моментов.  

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Жади – 43. Как изменилась и чем занимается звезда «Клона»?
Фото: instagram.com/giovannaantonelli  

Вышла замуж за партнёра по съёмкам.  

Когда съёмки «Клона» закончились, отношения Антонелли с Мурилу Бенисиу, сыгравшим Лукаса и Диогу, только начинались. Во время одного из телешоу актёры объявили, что собираются пожениться. Публика восприняла это крайне положительно, поскольку многие хотели, чтобы столь правдоподобные чувства пары из сериала перешли в реальность.  

Жади – 43. Как изменилась и чем занимается звезда «Клона»?
Фото: instagram.com/giovannaantonelli  

Родила троих детей.  

Отцом первого ребёнка стал Бенисиу, мальчик родился 24 мая 2005 года. Вскоре после этого семья распалась. В 2010 году Джованна родила двух дочек от режиссёра Леонардо Ногейры. Антонелли и Ногейра вместе по сей день, хотя официально в браке не состоят.  

Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон»  

Жади – 43. Как изменилась и чем занимается звезда «Клона»?
Фото: instagram.com/giovannaantonelli  

Открыла сеть клиник.  

Популярная в Бразилии сеть клиник GiOlaser принадлежит Джованне. Лечебное учреждение специализируются на лазерной эпиляции, и других способах ухода за лицом и телом. А ещё Антонелли выпустила собственную коллекцию сумочек.  

Осенью 2018 года Джованна приняла участие в кампании по борьбе с раком молочной железы. 

Для этого актриса снялась обнажённой – здесь подробнее.  
 
 
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Новости Бразилии. 18 марта бразильской актрисе и фотомодели Джованне Антонелли, известной ролью Жади в сериале «Клон», исполнилось 43 года.   С момента завершения...
 
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