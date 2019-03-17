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«Мы не те люди, которых нужно просто жалеть». Как в Беларуси относятся к инвалидам
Есть ли изменения в Минске для инвалидов, становится ли комфортнее людям на колясках, узнали в программе
Анна Горчакова, председатель правления Минской областной организации ОО «Белорусское общество инвалидов»:
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Есть ли изменения в Минске для инвалидов, становится ли комфортнее людям на колясках, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у председателя...
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