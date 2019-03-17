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Катастрофа Фуркада, сенсация украинцев и неудачи белорусов. Итоги чемпионат мира по биатлону
В Швеции завершился главный биатлонный старт сезона. На чемпионате мира Бё-младший досрочно выиграл Большой хрустальный глобус, Мартен Фуркад остался без подиумов, да еще и провалил командную гонку, а белорусские биатлонисты с облегчением выдохнули, когда этот безмедальный турнир наконец закончился. SPORT.TUT.BY вспоминает главные сенсации прошедшего ЧМ, его героев и неудачников.
Белорусы без медалей
Для Беларуси чемпионат мира сложился неудачно, хотя первая личная гонка подарила надежду на то, что все еще будет. Динара Алимбекова чисто прошла спринт и заняла 13-е итоговое место, заодно показав лучший результат в карьере. Правда, в пасьюте и индивидуалке стрельба олимпийской чемпионки разладилась. В преследовании Динара заработала семь штрафных кругов и стала 35-й, а в индивидуальной гонке с восьмью штрафными минутами и вовсе оказалась 85-й — худшей из белорусок.
Лучшим местом на чемпионате для Ирины Кривко стало 24-е в масс-старте. Ирина, которая традиционно славится точной стрельбой, просела и в этом компоненте. В гонке с общего старта, как и в индивидуалке, она отправила шесть выстрелов в молоко. «Слава богу, этот ЧМ закончился», — кратко подытожила неудачи лидер сборной. Пожалуй, главной целью на этап Кубка мира в Холменколлене будет возвращение в топ-10 тотала, откуда Кривко вылетела после слабого турнира в Швеции. А заодно борьба за десятое место в Кубке наций у женщин, которое позволит сохранить квоту в пять человек на следующий сезон. Пока Беларусь на 11-й позиции.
Что касается выступлений сестер Кручинкиных, то лучше всего им удался спринт. В первой личной гонке чемпионата сестры попали в очковую зону — Ирина с одним промахом стала 22-й, а Елена с тремя ошибками на стойке финишировала 36-й.
Лучшим из белорусских мужчин на мире стал Владимир Чепелин. В индивидуалке он допустил два промаха и финишировал 15-м, хотя при чистой стрельбе мог вмешаться в борьбу за подиум, а с одним промахом — за топ-6.
Из командных гонок выше всего белорусы забрались в мужской эстафете. Парни в составе Антона Смольского, Романа Елетнова, Сергея Бочарникова и Владимир Чепелина стали десятыми, оставив позади швейцарцев, украинцев и даже итальянцев.
Главные звезды
Йоханнес Бё и вся норвежская сборная
Королем шведской трассы стал Йоханнес Бё, который собрал в Эстерсунде коллекцию из пяти медалей. В копилке молодого викинга — четыре золота, одно серебро и досрочно выигранный Большой хрустальный глобус. Этот норвежец был метеором на треке, без проблем отыгрывал ходом парочку штрафных кругов и очень злился на себя, когда приходилось довольствоваться чем-то, кроме золота.
Правда, на стрельбе у Бё по-прежнему случались провалы. Слабое место практически неуязвимого Йоханнеса — стойка. Тремя выстрелами в молоко Бё лишил себя первого места в преследовании, в масс-старте за две стойки собрал букет из семи промахов и прикатил на финиш лишь 13-м. Когда Йоханнес так серьезно косячит, то дарит шанс оппонентам вмешаться в борьбу за первую ступень. Если же у Бё-младшего все идет по плану, то остальным парням из стартового протокола остается только лицезреть на расстоянии спину рыжего и сражаться за серебро-бронзу.
Фантастические скорости на чемпионате мира показал не только этот норвежский вундеркинд, но и другие норги. Из 12 дисциплин норвежцы пролетели мимо пьедестала лишь в трех. Они выиграли все эстафеты, а в личных гонках, помимо Йоханнеса, на подиум поднялись Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Ингрид-Ландмарк Тандревольд.
Дениз Херманн
По ходу сезона Дениз часто была хороша ходом, а если стреляла точно, то подбиралась близко к десятке сильнейших. Но в Швеции Херманн выдала феноменальный перфоманс и во всех гонках мирового первенства финишировала в топ-6.
Немка дебютировала на мире в смешанной эстафете, где взяла серебро. Далее были шестое место в спринте, победа в пасьюте, две деревянные медали — в супермиксте и женской эстафете — и бронза масс-старта. Чтобы вы понимали нынешние кондиции Дениз, вот простой пример: в гонке с общего старта Херманн поднялась на подиум с четырьмя кругами штрафа, показав лучший ход — 30 секунд преимущества над ближайшей преследовательницей.
Ханна Оберг
Образцовый чемпионат провела и хозяйка трассы Ханна Оберг. Олимпийская чемпионка Пхенчхана не опускалась ниже пятой строчки ни в одной из гонок ЧМ. Ханна выиграла три медали — золото индивидуалки, серебро женской эстафеты и бронзу супермикста.
23-летняя шведка уже сейчас является первым номером сборной и амбициозно
— Я не хочу стать второй Форсберг, я хочу быть новой Оберг.
Неизвестно, сыграли ли свою роль в успехе специфические методы Вольфганга Пихлера (помните, что на время чемпионата он запретил своим биатлонистам покидать отель в свободное от тренировок время?).
— Им нельзя даже выйти и попить кофе. Все должны оставаться в отеле. Мы изолировали себя на 11 дней, —
На вопрос, как спортсмены отнеслись к такому жесткому режиму, Вольфганг ответил просто:
— А мне без разницы! Но они меня понимают. Они весь год работали ради этого чемпионата. И тратить время на бесполезные вещи нельзя.
Сенсации ЧМ
Дмитро Пидручный
27-летний биатлонист из Тернополя стал главным открытием этого первенства. В спринте украинец занял четвертое место — до «бронзового» Фийона Майе ему не хватило менее секунды. Но уже в пасьюте Дмитро сполна компенсировал все неудачи и разочарования: с двумя промахами и 26-м ходом на лыжне Пидручный выиграл золото.
Когда на пресс-конференции французский журналист поинтересовался у Дмитро, где он готовился к главному старту, тот
— В Раубичах.
Наверняка даже Йоханнес Бё, сидевший по соседству на этой пресс-конференции и довольствовавшийся лишь вторым местом, задумался: что там такого особенного — в этих Раубичах?
Владимир Илиев
Еще одним сюрпризом чемпионата мира стал болгарин Владимир Илиев. С одной штрафной минутой Илиев выиграл серебро индивидуальной гонки.
— На последнем круге я отдал все силы. Наверное, это был самый тяжелый финишный круг из тех, что я проходил в последних 20 гонках сезона, —
Неудачники чемпионата
Мартен Фуркад
Первым в этом списке идет многократный победитель общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад. Он намеренно не поехал на североамериканские этапы, пытался набрать форму к мировому первенству, а в итоге остался без медалей в личных гонках и провалил эстафетный этап, оставив партнеров по команде за пределами пьедестала.
— Мне нет оправданий. Я потерпел неудачу и не был достоин медали, — самокритично
Какой же план у Фуркада по возвращению былой формы?
Мартен планирует выступить на заключительном этапе Кубка мира в Осло: «Ведь там будут мои девочки (гражданская жена и две дочки. — Прим.TUT.BY)», —
А дальше по расписанию — отдых (возможно, более продолжительный, чем Мартен обычно позволял себе).
— Я уверен, что смогу вернуть те ощущения, которые были у меня летом и осенью прошлого года. Я верю в свои силы, — бодрится Мартен.
Кайса Макарайнен
Финская прима Кайса за последние годы заработала себе репутацию неудачницы топ-турниров. Эта титулованная биатлонистка за всю карьеру так и не обзавелась олимпийскими наградами, а сейчас еще и завершила ЧМ в Швеции без единой медали. Кайса, которая регулярно поднимается на подиум по ходу сезона, не смогла взобраться выше 12 места в личных гонках Эстерсунда. После провала в масс-старте (шесть штрафных кругов) Кайса покидала микст-зону, едва сдерживая слезы. Это первенство было явно не ее.
Евгений Гараничев
Еще один неудачник Эстерсунда — российский биатлонист Гараничев. Он напоминает трагикомичного персонажа мультфильма: Евгений постоянно попадает в истории и передряги, сперва дарит надежду поклонникам российского биатлона, а в последний момент сам же лишает себя медальных шансов.
В последние годы мужские эстафеты сборной России нередко рассыпались из-за штрафных кругов Гараничева. Поэтому в Эстерсунде Евгений благородно отказался бежать командную гонку. Правда, не все оценили такой жест. Например, главный тренер сборной Анатолий Хованцев
Зато в личных стартах Евгений каждый раз был близок к тому, чтобы доказать себе и всему свету собственную состоятельность. Но пазл так и не сложился. В пасьюте Евгений отмотал лишний штрафной круг и лишил себя борьбы за бронзу. А в масс-старте расстрелял шансы на золото на решающей стойке, отправив четыре пули мимо цели.
Общий зачет Кубка мира — 2018/19. Мужчины
… 57. Владимир Чепелин — 56
… 62. Роман Елетнов — 37
… 76. Сергей Бочарников — 21
… 86. Антон Смольский — 15
Общий зачет Кубка мира — 2018/19. Женщины
… 12. Ирина Кривко — 464
… 59. Динара Алимбекова — 69
… 69. Ирина Кручинкина — 42
… 79. Елена Кручинкина — 28
… 90. Анна Сола — 10
… 94. Дарья Юркевич — 4
Кубок наций. Мужчины
Кубок наций. Женщины
9-й этап
Холменколлен, Норвегия
21 марта — 24 марта
21 марта — спринт (женщины)
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На чемпионате мира Бё-младший досрочно выиграл БХГ, Мартен Фуркад остался без подиумов, а белорусские биатлонисты с облегчением выдохнули - все закончилось.
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