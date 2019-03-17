Катастрофа Фуркада, сенсация украинцев и неудачи белорусов. Итоги чемпионат мира по биатлону

В Швеции завершился главный биатлонный старт сезона. На чемпионате мира Бё-младший досрочно выиграл Большой хрустальный глобус, Мартен Фуркад остался без подиумов, да еще и провалил командную гонку, а белорусские биатлонисты с облегчением выдохнули, когда этот безмедальный турнир наконец закончился. SPORT.TUT.BY вспоминает главные сенсации прошедшего ЧМ, его героев и неудачников.



Источник: vk.com/belarusbiathlon , Денис Костюченко

Белорусы без медалей

Для Беларуси чемпионат мира сложился неудачно, хотя первая личная гонка подарила надежду на то, что все еще будет. Динара Алимбекова чисто прошла спринт и заняла 13-е итоговое место, заодно показав лучший результат в карьере. Правда, в пасьюте и индивидуалке стрельба олимпийской чемпионки разладилась. В преследовании Динара заработала семь штрафных кругов и стала 35-й, а в индивидуальной гонке с восьмью штрафными минутами и вовсе оказалась 85-й — худшей из белорусок.

Лучшим местом на чемпионате для Ирины Кривко стало 24-е в масс-старте. Ирина, которая традиционно славится точной стрельбой, просела и в этом компоненте. В гонке с общего старта, как и в индивидуалке, она отправила шесть выстрелов в молоко. «Слава богу, этот ЧМ закончился», — кратко подытожила неудачи лидер сборной. Пожалуй, главной целью на этап Кубка мира в Холменколлене будет возвращение в топ-10 тотала, откуда Кривко вылетела после слабого турнира в Швеции. А заодно борьба за десятое место в Кубке наций у женщин, которое позволит сохранить квоту в пять человек на следующий сезон. Пока Беларусь на 11-й позиции.



Фото: Дарья Бурякина

Что касается выступлений сестер Кручинкиных, то лучше всего им удался спринт. В первой личной гонке чемпионата сестры попали в очковую зону — Ирина с одним промахом стала 22-й, а Елена с тремя ошибками на стойке финишировала 36-й.

Лучшим из белорусских мужчин на мире стал Владимир Чепелин. В индивидуалке он допустил два промаха и финишировал 15-м, хотя при чистой стрельбе мог вмешаться в борьбу за подиум, а с одним промахом — за топ-6.



Владимир Чепелин. Фото: Дарья Бурякина

Из командных гонок выше всего белорусы забрались в мужской эстафете. Парни в составе Антона Смольского, Романа Елетнова, Сергея Бочарникова и Владимир Чепелина стали десятыми, оставив позади швейцарцев, украинцев и даже итальянцев.

Главные звезды

Йоханнес Бё и вся норвежская сборная

Королем шведской трассы стал Йоханнес Бё, который собрал в Эстерсунде коллекцию из пяти медалей. В копилке молодого викинга — четыре золота, одно серебро и досрочно выигранный Большой хрустальный глобус. Этот норвежец был метеором на треке, без проблем отыгрывал ходом парочку штрафных кругов и очень злился на себя, когда приходилось довольствоваться чем-то, кроме золота.

Правда, на стрельбе у Бё по-прежнему случались провалы. Слабое место практически неуязвимого Йоханнеса — стойка. Тремя выстрелами в молоко Бё лишил себя первого места в преследовании, в масс-старте за две стойки собрал букет из семи промахов и прикатил на финиш лишь 13-м. Когда Йоханнес так серьезно косячит, то дарит шанс оппонентам вмешаться в борьбу за первую ступень. Если же у Бё-младшего все идет по плану, то остальным парням из стартового протокола остается только лицезреть на расстоянии спину рыжего и сражаться за серебро-бронзу.

Фантастические скорости на чемпионате мира показал не только этот норвежский вундеркинд, но и другие норги. Из 12 дисциплин норвежцы пролетели мимо пьедестала лишь в трех. Они выиграли все эстафеты, а в личных гонках, помимо Йоханнеса, на подиум поднялись Тириль Экхофф, Тарьей Бё и Ингрид-Ландмарк Тандревольд.

Дениз Херманн

По ходу сезона Дениз часто была хороша ходом, а если стреляла точно, то подбиралась близко к десятке сильнейших. Но в Швеции Херманн выдала феноменальный перфоманс и во всех гонках мирового первенства финишировала в топ-6.

Немка дебютировала на мире в смешанной эстафете, где взяла серебро. Далее были шестое место в спринте, победа в пасьюте, две деревянные медали — в супермиксте и женской эстафете — и бронза масс-старта. Чтобы вы понимали нынешние кондиции Дениз, вот простой пример: в гонке с общего старта Херманн поднялась на подиум с четырьмя кругами штрафа, показав лучший ход — 30 секунд преимущества над ближайшей преследовательницей.

Ханна Оберг

Образцовый чемпионат провела и хозяйка трассы Ханна Оберг. Олимпийская чемпионка Пхенчхана не опускалась ниже пятой строчки ни в одной из гонок ЧМ. Ханна выиграла три медали — золото индивидуалки, серебро женской эстафеты и бронзу супермикста.

23-летняя шведка уже сейчас является первым номером сборной и амбициозно заявляет :

— Я не хочу стать второй Форсберг, я хочу быть новой Оберг.

Неизвестно, сыграли ли свою роль в успехе специфические методы Вольфганга Пихлера (помните, что на время чемпионата он запретил своим биатлонистам покидать отель в свободное от тренировок время?).

— Им нельзя даже выйти и попить кофе. Все должны оставаться в отеле. Мы изолировали себя на 11 дней, — пояснял правила распорядка Пихлер.

На вопрос, как спортсмены отнеслись к такому жесткому режиму, Вольфганг ответил просто:

— А мне без разницы! Но они меня понимают. Они весь год работали ради этого чемпионата. И тратить время на бесполезные вещи нельзя.

Сенсации ЧМ

Дмитро Пидручный

27-летний биатлонист из Тернополя стал главным открытием этого первенства. В спринте украинец занял четвертое место — до «бронзового» Фийона Майе ему не хватило менее секунды. Но уже в пасьюте Дмитро сполна компенсировал все неудачи и разочарования: с двумя промахами и 26-м ходом на лыжне Пидручный выиграл золото.

Когда на пресс-конференции французский журналист поинтересовался у Дмитро, где он готовился к главному старту, тот скромно ответил :

— В Раубичах.

Наверняка даже Йоханнес Бё, сидевший по соседству на этой пресс-конференции и довольствовавшийся лишь вторым местом, задумался: что там такого особенного — в этих Раубичах?

Владимир Илиев

Еще одним сюрпризом чемпионата мира стал болгарин Владимир Илиев. С одной штрафной минутой Илиев выиграл серебро индивидуальной гонки.

— На последнем круге я отдал все силы. Наверное, это был самый тяжелый финишный круг из тех, что я проходил в последних 20 гонках сезона, — сказал болгарский гонщик.

Неудачники чемпионата

Мартен Фуркад

Первым в этом списке идет многократный победитель общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад. Он намеренно не поехал на североамериканские этапы, пытался набрать форму к мировому первенству, а в итоге остался без медалей в личных гонках и провалил эстафетный этап, оставив партнеров по команде за пределами пьедестала.

— Мне нет оправданий. Я потерпел неудачу и не был достоин медали, — самокритично высказался француз.

Какой же план у Фуркада по возвращению былой формы?

Мартен планирует выступить на заключительном этапе Кубка мира в Осло: «Ведь там будут мои девочки (гражданская жена и две дочки. — Прим.TUT.BY)», — пояснил биатлонист.

А дальше по расписанию — отдых (возможно, более продолжительный, чем Мартен обычно позволял себе).

— Я уверен, что смогу вернуть те ощущения, которые были у меня летом и осенью прошлого года. Я верю в свои силы, — бодрится Мартен.

Кайса Макарайнен



Фото: ugranow.ru

Финская прима Кайса за последние годы заработала себе репутацию неудачницы топ-турниров. Эта титулованная биатлонистка за всю карьеру так и не обзавелась олимпийскими наградами, а сейчас еще и завершила ЧМ в Швеции без единой медали. Кайса, которая регулярно поднимается на подиум по ходу сезона, не смогла взобраться выше 12 места в личных гонках Эстерсунда. После провала в масс-старте (шесть штрафных кругов) Кайса покидала микст-зону, едва сдерживая слезы. Это первенство было явно не ее.

Евгений Гараничев

Еще один неудачник Эстерсунда — российский биатлонист Гараничев. Он напоминает трагикомичного персонажа мультфильма: Евгений постоянно попадает в истории и передряги, сперва дарит надежду поклонникам российского биатлона, а в последний момент сам же лишает себя медальных шансов.



Reuters

В последние годы мужские эстафеты сборной России нередко рассыпались из-за штрафных кругов Гараничева. Поэтому в Эстерсунде Евгений благородно отказался бежать командную гонку. Правда, не все оценили такой жест. Например, главный тренер сборной Анатолий Хованцев отметил : «С учетом того, что Поршнев провалился в эстафете, Гараничев подставил команду. Но он был вправе отказаться, если чувствовал себя не совсем уверенно».

Зато в личных стартах Евгений каждый раз был близок к тому, чтобы доказать себе и всему свету собственную состоятельность. Но пазл так и не сложился. В пасьюте Евгений отмотал лишний штрафной круг и лишил себя борьбы за бронзу. А в масс-старте расстрелял шансы на золото на решающей стойке, отправив четыре пули мимо цели.

Общий зачет Кубка мира — 2018/19. Мужчины

Йоханнес Бё — 1110 Александр Логинов — 796 Кантен Фийон Майе — 761 Симон Дестье — 753 Арнд Пайффер- 666 Симон Эдер — 662 Мартен Фуркад- 648 Антонин Гюгонна — 638 Тарьей Бё — 599 Юлиан Эберхард — 584

… 57. Владимир Чепелин — 56

… 62. Роман Елетнов — 37

… 76. Сергей Бочарников — 21

… 86. Антон Смольский — 15

Общий зачет Кубка мира — 2018/19. Женщины

Доротея Вирер — 852 Лиза Виттоцци — 852 Марте Олсбю-Ройзеланд — 753 Анастасия Кузьмина — 724 Кайса Макарайнен — 614 Ханна Оберг — 609 Паулина Фиалкова — 595 Ингрид-Ландмарк Тандревольд — 514 Моника Хойниш — 505 Лаура Дальмайер — 494

… 12. Ирина Кривко — 464

… 59. Динара Алимбекова — 69

… 69. Ирина Кручинкина — 42

… 79. Елена Кручинкина — 28

… 90. Анна Сола — 10

… 94. Дарья Юркевич — 4

Кубок наций. Мужчины

Норвегия — 7718 Франция — 7192 Германия — 7045 Россия — 6742 Австрия — 6405 Италия — 5896 Швеция — 5825 Чехия — 5692 Швейцария — 5188 Украина — 5129



… 12. Беларусь — 4319

Кубок наций. Женщины

Норвегия — 7031 Германия — 6956 Франция — 6865 Италия — 6522 Россия — 6459 Швеция — 6238 Украина — 5688 Чехия — 5557 Швейцария — 5202 Австрия — 5087



… 11. Беларусь — 4940

9-й этап

Холменколлен, Норвегия

21 марта — 24 марта

21 марта — спринт (женщины)

22 марта — спринт (мужчины)

23 марта — гонка преследования (женщины)

23 марта — гонка преследования (мужчины)

24 марта — масс-старт (женщины)

24 марта — масс-старт (мужчины)