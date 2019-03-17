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Американка родила шестерых близнецов за девять минут
Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут. Об этом
Две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта в 4.59 утра по местному времени. Вес новорожденных составил от 800 до 1300 граммов. Их мать Тельма Чиака чувствует себя хорошо, заверили врачи.
Как стало
Сотрудники техасского роддома напомнили, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.
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Вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.
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