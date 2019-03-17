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Американка родила шестерых близнецов за девять минут

18.03.2019 14:27 — Разное | Tut.by  
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Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут. Об этом сказано на странице клиники The Woman's Hospital of Texas в Facebook, пишет Lenta.ru.


Фото: facebook.com / The Woman's Hospital of Texas

Две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта в 4.59 утра по местному времени. Вес новорожденных составил от 800 до 1300 граммов. Их мать Тельма Чиака чувствует себя хорошо, заверили врачи.

Как стало известно Hindustantimes, Чиака уже выбрала имена для дочек. Она планирует назвать их Зина и Зуриэль. Имена для четырех сыновей женщина еще не придумала.

Сотрудники техасского роддома напомнили, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

 
 
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Вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.
 
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