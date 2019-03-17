В Гродно мужчина топором убил покусавшую его собаку





В Гродно милиция проводит проверку по факту инцидента с собакой, которая покусала мужчину. В итоге он убил животное, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

ЧП произошло на улице Головичи. Местный житель держал во дворе семь собак, в какой-то момент две из них вырвались и забежали на подворье к соседу. Одна из них укусила 33-летнего мужчину за руку. «Спустя несколько минут пострадавший взял топор и обухом нанес животному несколько ударов. Пес погиб. Мужчина вызвал милицию», — рассказали в пресс-службе УВД.

Выяснилось, в частности, что никаких документов на собак у их владельца нет.