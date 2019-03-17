Не «попиццот». На каких промышленных предприятиях зарплата ниже 260 долларов

Официальная статистика приводит среднюю зарплату по видам экономической деятельности, но гораздо информативнее данные в разрезе конкретных предприятий. Они свидетельствуют, что пресловутую 500-долларовую зарплату очень многие работники заводов не получают. Что с этим делать?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Зарплаты промышленников: лидеры и аутсайдеры

На страже интересов трудящихся должны стоять профсоюзы. И белорусские профсоюзы, как выясняется, особое внимание уделяют тому, какая зарплата на промышленных предприятиях не только в рублевом, но и в долларовом выражении.

В свежем номере информационного бюллетеня, который издает Белорусский профессиональный союз работников отраслей промышленности «Белпрофмаш», опубликованы данные о средней зарплате на промышленных предприятиях.

К слову, профсоюз, о котором идет речь, появился в Беларуси недавно — в 2016 году путем слияния Белорусского профсоюза металлистов, Белорусского профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения и Белорусского профсоюза работников промышленности.

На сегодняшний день в этот профсоюз входит более 90% предприятий, подведомственных Минпрому, и поэтому в данном случае профсоюзная статистика весьма интересна и показательна.

В декабре 2018 года средняя зарплата 94 (более 60%) из 151 предприятия, чьи работники являются членами профсоюза «Белпрофмаш», составляла менее 500 долларов в эквиваленте, то есть ниже того уровня, к которому вся страна стремилась в 2018 году.

Ситуация с зарплатами лучше всего выглядит на промышленных предприятиях, которые располагаются в столичном регионе. По данным профсоюза «Белпрофмаш», в Минске в декабре 2018 года средняя зарплата на 24 предприятиях из 43 была выше 500 долларов, в Минской области — на 13 из 24.

Предприятия с наиболее высокой зарплатой

Чем дальше от Минской кольцевой дороги, тем ситуация хуже. Во всех областях, за исключением столичного региона, большинство промышленных предприятий, по данным профсоюза «Белпрофмаш», имеют среднюю зарплату, которая в валютном эквиваленте меньше 500 долларов.



Источник: данные «Белпрофмаш» о средней зарплате на предприятиях профсоюза в декабре 2018 года

Предприятия с наиболее низкой зарплатой

Так, по данным профсоюза «Белпрофмаш», в Могилевской области 8 из 13 промышленных предприятий имели среднюю зарплату в декабре 2018 года менее 500 долларов, в Гомельской — 21 из 25, в Гродненской — 10 из 12, в Брестской — 11 из 16, в Витебской — 14 из 18.

При этом нередки случаи в регионах, когда средняя зарплата на промышленных предприятиях не только ниже 500, но и даже меньше 300 долларов. Так, например, в ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод» она составила в декабре всего 177,5 доллара, в ОАО «Брестмаш» — 255,3 доллара, в ОАО «Оршанский инструментальный завод» — 265,6 доллара.



Источник: данные «Белпрофмаш» о средней зарплате на предприятиях профсоюза в декабре 2018 года

Между тем, первый вице-премьер Александр Турчин на недавнем заседании Совета по развитию предпринимательства заявлял, что «зарплата меньше 600 рублей — это неправильно».

Как же исправлять такую ситуацию?

Рост зарплат: путь инфляционный и естественный

Белорусские экономисты уверены, что низкая зарплата в реальном секторе — не повод для искусственного ее увеличения.

Нужно прекратить разговоры о таргетировании зарплат, считает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

«Одна история, когда предприятия высокорентабельные и не хотят платить зарплату. Но у нас другая история: 56% предприятий, учитываемых официальной статистикой, относятся (по итогам 2018 года) к нерентабельным или имеют рентабельность до 5%. Как в такой ситуации требовать от реального сектора повышать зарплату?» — задается вопросом Ирина Точицкая.

Управляющий партнер международной консалтинговой компании Civitta по СНГ Даниэль Крутцинна констатирует, что на 2019 год правительство запланировало рост зарплат на уровне производительности труда.

«Хорошо, что сейчас нет искусственного (инфляционного) роста зарплат, который наблюдался в 2010 году. Сегодня для Беларуси важная задача — повышать не зарплату, а эффективность предприятий, и потом можно будет задуматься об увеличении зарплат. Последовательность должна быть именно такой, а не наоборот», — подчеркивает Даниэль Крутцинна.

На февральском заседании Совмина премьер-министр Беларуси Сергей Румас говорил о том, что ключевой задачей правительства на ближайшую перспективу является повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики.

Правительство в ближайшее время планирует реформировать систему корпоративного управления в госсекторе, чтобы повысить эффективность менеджмента.

«Улучшение системы корпоративного управления — это важная задача, но не панацея. Там, где предприятия выпускают неконкурентоспособную продукцию, одной системы корпоративного управления будет недостаточно, чтобы решить структурные проблемы», — считает Ирина Точицкая.

По ее мнению (и статистика зарплат в промышленности это подтверждает), ситуация в госсекторе неоднородная, поэтому нужно вначале провести диагностику госпредприятий для понимания, как с ними работать.

Вообще, говорят эксперты, очень сложно сделать так, чтобы госпредприятия работали так же эффективно, как и частные компании.

«Конечно, лучше иметь более эффективный госсектор, но еще лучше, когда частный сектор вносит основной вклад в экономику. Частный собственник более внимательно относится к собственности, чем временный (наемный) менеджер, нанятый государством», — отмечает Даниэль Крутцинна.

По его мнению, повышать эффективность госсектора нужно в любом случае, но в идеале этот шаг должен быть промежуточным на пути к приватизации.

«Мировая практика показала, что производительность в частных компаниях выше, чем в государственных, и именно за счет развития частного сектора в стране нужно стремиться повышать эффективность экономики, а потом и зарплаты», — резюмировал Даниэль Крутцинна.