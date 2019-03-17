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На «Белвесте» внедрят роботов, похожих на дроидов из «Звездных войн»

18.03.2019 14:49 — Разное | Ежедневник  
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На «Белвесте» внедрят роботов, похожих на дроидов из «Звездных войн»

фото: 112.ua

Летом этого года "Белвест" планирует приступить к внедрению созданных на предприятии промышленных роботов для автоматизации основных производственных операций.

Об этом БЕЛТА сообщил гендиректор предприятия Юрий Суманеев. Разработкой и выпуском роботизированных комплексов занимается специально организованный на "Белвесте" научно-технический центр "Лацит", который является резидентом ПВТ.

Суманеев рассказал, что опытные экземпляры инновационного оборудования не имеют ни прототипов, ни аналогов в мире. Сложность задачи заключается в том, что в производстве обуви велика доля ручного труда, требующего точной и тонкой моторики, при этом работать приходится с натуральной кожей, которая является непростым для манипуляций материалом.

Созданные на предприятии технологии успешно с этим справляются. В частности, один из роботов, внешне напоминающий дроида R 2 D 2 из фильма "Звездные войны", оснащен машинным зрением и обучен взаимодействовать с другими объектами на производстве для того, чтобы перемещать материалы или заготовки на сборочном конвейере. При этом по цеху будут перемещаться десятки таких "тележек" между роботами, выполняющими основные операции, а управление ими будет осуществляться из единого компьютерного центра, расположенного в отдельном помещении.

В этом году опытные экземпляры роботизированных комплексов планируется довести до промышленных образцов и поэтапно внедрять в производственные процессы, в частности, раскроя кожи, швейные операции.

Производственная мощность СООО "Белвест" -  2 млн пар в год. В уставном фонде СООО "Белвест" государству принадлежит 55% акций, остальными активами управляет российское ООО "Инвестиционная промышленная компания "Инвестпром".

По итогам 2018 года темп роста объемов производства превысил 107%.

 
 
Ссылка на источник 48
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Летом этого года "Белвест" планирует приступить к внедрению созданных на предприятии промышленных роботов для автоматизации основных производственных операций.
 
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