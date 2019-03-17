Николай Бельский и Елена Рябцева признаны лучшими теннисистами Хотимска

Завершились районные соревнования среди любителей настольного тенниса.

Среди женщин, а это уже становится привычным в последние годы, судьбу первого места решали между собой сестры Елена Рябцева (УЗ «Хотимская ЦРБ») и Наталья Луцаева (СШ №2). И на этот раз их противостояние закончилось победой Елены. На третью ступеньку поднялась учащаяся СШ №1 Алина Сергодеева.

Среди мужчин «золото» у Николая Бельского (индивидуальный предприниматель), вторым стал Кирилл Старостенко (ПМК-276), на третьем – Игорь Старостенко (отдел Департамента охраны).

Александр Лейчинский