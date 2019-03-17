Ученики Беседовичского УПК совершили путешествие в мир финансов

Банкноты, пин-код, акции, транзакция, аванс, валюта, инвестиция, кредит, налог, овердрафт – это сегодня не просто финансовые термины, а часть жизни современного человека. Но как не запутаться в экономических “джунглях”? Финансовые умения должны формироваться еще в детстве.

Например, в Беседовичском учебно-педагогическом комплексе окунуться в мир финансов и не потеряться в нем школьникам помогли работники Беларусбанка. В рамках недели финансовой грамотности с ребятами встретился Виталий Подобед, директор филиала, который не просто расскрыл финансовые термины, но и рассказал об основах экономии. Занятие прошло в интерактивной форме: “азбуки” с тестами помогли школьникам лучше вникнуть в сложные понятия.

Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств (жить по средствам) и грамотно их приумножать. Другими словами – это знание, позволяющее достичь финансового благополучия и оставаться на этом уровне всю свою жизнь, — уверен Виталий Викторович. – Эти знания должны формироваться со школьной скамьи. Именно поэтому банковские работники активно работают сегодня с детьми. Выработка правильных финансовых привычек позволит ребятам в будущем чувствовать себя уверенно.

Янина МАВИЧ