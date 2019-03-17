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Екатерина Зайцева, ученица Беседовичского УПК, получила паспорт из рук губернатора

18.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В День Конституции Республики Беларусь в Могилеве прошло праздничное мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Основного закона государства. В рамках торжества 25 юношам и девушкам из региона были вручены паспорта гражданина Республики Беларусь.

Среди них и уроженка Хотимского района – активистка, отличница, победительница многочисленных конкурсов и просто красавица, ученица Беседовичского УПК Екатерина Зайцева.

Каждый человек при рождении становится гражданином своей страны, со стороны которой он получает защиту своих прав и свобод. Но что отличает истинного гражданина от обычного? У человека может быть как активная гражданская позиция, так и полное ее отсутствие. Настоящий гражданин, действительно,переживает за свою страну и ее будущее. Он любит страну, в которой живет, не забывает историю своих предков, всегда готов помочь своим согражданам, — уверена Екатерина. Школьница считает, что современные молодые люди обязаны каждый день делать что-то во имя будущего Родины, а значит и своего собственного. – От нас, от юного поколения, пока не требуется совершать сверхзадачи: достаточно хорошо учиться, быть активными. То, что будущее в наших руках – это не пустые слова, это руководство к действию. И уже сегодня мы просто обязаны не быть сторонними наблюдателями происходящего, а стать активными “строителями” благополучия Отчизны.

Янина МАВИЧ

 
Теги: Могилев
 
 
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В День Конституции Республики Беларусь в Могилеве прошло праздничное мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Основного закона государства. В рамках...
 
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