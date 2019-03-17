Белорусская делегация в начале апреля посетит штаб-квартиру ООН, где состоится презентация предстоящего знакового спортивного события, сообщил сегодня журналистам директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин в пресс-центре БЕЛТА.

Программа визита включает открытие тематической фотовыставки, где будут представлены достижения и громкие победы белорусских спортсменов, информация об играх. Будут продемонстрированы презентационные фильмы, сувенирная продукция, состоятся встречи с представителями ООН, церемония присвоения статуса звездного посла игр. «Кроме того, расскажем о программах ООН, реализуемых в стране в связи с II Европейскими играми», — отметил Георгий Катулин.

Он напомнил, что в фонде разработана большая программа по продвижению игр, которая включает не только сотрудничество с международными организациями, но и взаимодействие с медиапартнерами, проведение флешмобов, презентаций. Ближайшая акция состоится 6 апреля во время празднования Дня физической культуры и спорта под эгидой ООН.

«Одно из направлений нашей работы — максимальное привлечение детей к занятиям спортом, создание для этого необходимых условий. Также реализовали программу подготовки волонтеров (их общее количество превысит 8 тыс. человек). Нацелены провести игры на очень высоком уровне, показать наше гостеприимство, которым славится Беларусь, чтобы каждый участник вернулся домой исключительно с позитивными эмоциями, пригласил своих близких и друзей посетить страну»,- отметил Георгий Катулин.

БЕЛТА.