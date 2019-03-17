23.03.2019 г. прямую телефонную линию с 9.00 до 12.00 проведет Якубицкая Наталья Викторовна, председатель Минского областного Совета депутатов, тел. 500 41 60.
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«Прямую телефонную линию» проведет Н.В.Якубицкая
18.03.2019 — Разное | Смалявiцкi край
23.03.2019 г. прямую телефонную линию с 9.00 до 12.00 проведет Якубицкая Наталья Викторовна, председатель Минского областного Совета депутатов, тел. 500 41 60.
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23.03.2019 г. прямую телефонную линию с 9.00 до 12.00 проведет Якубицкая Наталья Викторовна, председатель Минского областного Совета депутатов, тел. 500 41 60. Сообщение...
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