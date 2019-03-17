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На б. Космонавтов важные изменения, ознакомиться надо и водителям и пешеходам
18.03.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
Примерно с 10:00 19.03.2019 г. будет запрещено движение по Бульвару Космонавтов на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мицкевича.
По противоположной стороне бульвара будет организовано двухстороннее движение.
Остановка «Газоаппарат» для маршрутов №№ 3, 37, 37А, 38 переносится на ул. Орджоникидзе.
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Примерно с 10:00 19.03.2019 г. будет запрещено движение по Бульвару Космонавтов на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мицкевича. По противоположной стороне бульвара...
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