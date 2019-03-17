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Житель Лунинца приговорен к 10 годам колонии за незаконный оборот наркотиков

18.03.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Лунинецкого района сегодня огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник районного прокурора Вероника Черноокая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64438.php

Житель Лунинца приговорен к 10 годам колонии за незаконный оборот наркотиков

Обвиняемыми по делу проходили три местных жителя - 32, 33 и 35 лет. Младший из них в подвале многоэтажки в райцентре, а также в жилом доме в агрогородке оборудовал лаборатории для выращивания конопли. В момент обыска в помещениях, оснащенных вентиляцией, светильниками, термометрами, таймерами, электронными весами, находилось несколько горшков с кустами конопли.

У правоохранителей были основания подозревать данного гражданина в распространении опасного наркотического вещества на территории района. Подозрения подтвердились, когда был задержан 35-летний житель Лунинецкого района, в автомобиле которого была обнаружена марихуана. Выяснилось, что наркотик мужчина приобрел у знакомого жителя райцентра. Спустя два дня продавец зелья был задержан с поличным при сбыте марихуаны своему 33-летнему соседу.

Во время следствия было установлено, что все обвиняемые совершили преступления в состоянии, вызванном потреблением особо опасного наркотического вещества.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по ч. 1, 2 ст.329 УК (посев, выращивание в целях сбыта запрещенных к возделыванию растений, содержащих психотропные вещества, в том числе, совершенные повторно) и по ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение опасного наркотического средства лицом, ранее совершившим преступления по наркотическим статьям), приговорил к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима без конфискации имущества.

Двое остальных участников судебного процесса приговорены к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа: житель Лунинецкого района - к трем годам, житель райцентра - к двум годам. Суд учел тот факт, что обвиняемые признали свою вину, на иждивении у них находятся несовершеннолетние дети, а также положительные характеристики с мест работы и проживания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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  Суд Лунинецкого района сегодня огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник районного...
 
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