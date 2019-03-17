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Семинар по вопросам организации работы в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялся в Бресте
18.03.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
На базе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» 14 марта 2019 года состоялся семинар для руководителей территориальных центров социального обслуживания населения Брестской области.
На семинаре выступили: заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Василий Соловчук; начальник отдела социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Анна Паднюк.
Директор территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста Татьяна Кожанова рассказала о работе центра.
В ходе семинара демонстрировался фрагмент культурно-массового мероприятия с переводом на жестовый язык при участии людей с инвалидностью по слуху, представителей УП «Промбрис». Участники семинара познакомились с работой отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и деятельностью Института Третьего Возраста. Совместно с областной организацией «Белорусское Общество Красного Креста» был организован мастер-класс по кинестетикс, проводимый руководителем службы сестёр милосердия Майей Грищук.
Участники семинара также имели возможность посетить выставку декоративно-прикладного творчества отделения дневного пребывания пожилых граждан.
Отделение сопровождаемого проживания функционирует в территориальном центре с ноября 2015 года. Специалистами отделения оказываются услуги ассистента по сопровождению одиноких инвалидов с умственными нарушениями, услуги помощника по сопровождению гражданам с инвалидностью 1 группы по зрению, а также услуги переводчика жестового языка для инвалидов по слуху.
Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, открытое в 2017 году, является самым молодым структурным подразделением центра. Специалистами ведётся работа по обеспечению дневного присмотра за пожилыми гражданами, создаются условия, способствующие общению, поддержанию активного образа жизни.
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Семинар по вопросам организации работы в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялся в Бресте
На базе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» 14 марта 2019 года состоялся семинар для руководителей...
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