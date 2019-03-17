Семинар по вопросам организации работы в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялся в Бресте

На базе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста» 14 марта 2019 года состоялся семинар для руководителей территориальных центров социального обслуживания населения Брестской области.



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На семинаре выступили: заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Василий Соловчук; начальник отдела социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Анна Паднюк.

Директор территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста Татьяна Кожанова рассказала о работе центра.



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В ходе семинара демонстрировался фрагмент культурно-массового мероприятия с переводом на жестовый язык при участии людей с инвалидностью по слуху, представителей УП «Промбрис». Участники семинара познакомились с работой отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и деятельностью Института Третьего Возраста. Совместно с областной организацией «Белорусское Общество Красного Креста» был организован мастер-класс по кинестетикс, проводимый руководителем службы сестёр милосердия Майей Грищук.

Участники семинара также имели возможность посетить выставку декоративно-прикладного творчества отделения дневного пребывания пожилых граждан.

Отделение сопровождаемого проживания функционирует в территориальном центре с ноября 2015 года. Специалистами отделения оказываются услуги ассистента по сопровождению одиноких инвалидов с умственными нарушениями, услуги помощника по сопровождению гражданам с инвалидностью 1 группы по зрению, а также услуги переводчика жестового языка для инвалидов по слуху.

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста, открытое в 2017 году, является самым молодым структурным подразделением центра. Специалистами ведётся работа по обеспечению дневного присмотра за пожилыми гражданами, создаются условия, способствующие общению, поддержанию активного образа жизни.