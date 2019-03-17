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Более 100 кг необработанного янтаря пытались вывезти в тайнике в Польшу

18.03.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестские таможенники в пункте пропуска «Брест» обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса MERCEDES-BENZ, более 100 кг камней необработанного янтаря. Управлял микроавтобусом 32-летний житель Брестской области. Он следовал в Польшу по «красному» коридору и заявил о перемещении транспортного средства международной перевозки пассажиров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64436.php

Более 100 кг необработанного янтаря пытались вывезти в тайнике в Польшу

Однако при досмотре автомобиля выявлен специально оборудованный тайник, в котором находились полиэтиленовые пакеты с минеральным сырьем разных цветов, форм и размеров.

Партия сырья будет направлена на экспертизу. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64436.php

Более 100 кг необработанного янтаря пытались вывезти в тайнике в Польшу
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64436.php

Более 100 кг необработанного янтаря пытались вывезти в тайнике в Польшу


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64436.php

Более 100 кг необработанного янтаря пытались вывезти в тайнике в Польшу
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64436.php

Более 100 кг необработанного янтаря пытались вывезти в тайнике в Польшу

В данном случае Брестской таможней усматриваются признаки совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. (Перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение).

Минеральное сырье предварительной оценочной стоимостью свыше 22 тыс. рублей и транспортное средство 2001 года выпуска, как предмет совершения административного правонарушения, стоимостью 14 тыс. рублей изъяты до решения суда. 

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестские таможенники в пункте пропуска «Брест» обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса MERCEDES-BENZ, более 100 кг камней необработанного янтаря. ...
 
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