Более 100 кг необработанного янтаря пытались вывезти в тайнике в Польшу

Брестские таможенники в пункте пропуска «Брест» обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса MERCEDES-BENZ, более 100 кг камней необработанного янтаря. Управлял микроавтобусом 32-летний житель Брестской области. Он следовал в Польшу по «красному» коридору и заявил о перемещении транспортного средства международной перевозки пассажиров.



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Однако при досмотре автомобиля выявлен специально оборудованный тайник, в котором находились полиэтиленовые пакеты с минеральным сырьем разных цветов, форм и размеров.

Партия сырья будет направлена на экспертизу.



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В данном случае Брестской таможней усматриваются признаки совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. (Перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение).

Минеральное сырье предварительной оценочной стоимостью свыше 22 тыс. рублей и транспортное средство 2001 года выпуска, как предмет совершения административного правонарушения, стоимостью 14 тыс. рублей изъяты до решения суда.