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У бывшего речного порта спиливают деревья. Жильцы возмущаются - зачем?

18.03.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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О том, что в районе бывшего порта идут работы по спилу деревьев, проинформировали жители близлежащих домов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64435.php

У бывшего речного порта спиливают деревья. Жильцы возмущаются - зачем?

Говорят, что спил здоровый, деревья не гнилые, но почему-то их убирают. От деревьев была реальная польза - они давали тень летом, ну и просто зелень во дворе это красиво и хорошо для экологии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64435.php

У бывшего речного порта спиливают деревья. Жильцы возмущаются - зачем?

Отстаивали всем двором, говорят жильцы, но спил продолжается.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64435.php

У бывшего речного порта спиливают деревья. Жильцы возмущаются - зачем?

Убирать деревья могут в случае, если они признаны аварийными. Чаще всего обрезают крону - оставляя некрасивые столбики. Весной они начинают покрываться молодыми побегами, а затем крона восстанавливается. Кроме прочего, это не даёт возможность избавиться от рисков падения дерева при сильном ветре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64435.php

У бывшего речного порта спиливают деревья. Жильцы возмущаются - зачем?

 
 
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  О том, что в районе бывшего порта идут работы по спилу деревьев, проинформировали жители близлежащих домов. Говорят, что спил здоровый, деревья не гнилые, но...
 
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