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На трассе М1 под Берёзой произошло смертельное ДТП, погиб мужчина
18.03.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
О происшествии рассказали очевидцы, по их сведениям (официальной информации пока нет) ДТП произошло на трассе М1 примерно на 151-м километре, между Ивацевичами и Берёзой в субботу, 16-го марта 2019 года около 23.20.
По предварительной информации, произошло попутное столкновение в результате того, что водитель автомобиля уснул. Он выжил, а вот пассажир - нет.
Берегите себя!
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