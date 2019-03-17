На трассе М1 под Берёзой произошло смертельное ДТП, погиб мужчина

О происшествии рассказали очевидцы, по их сведениям (официальной информации пока нет) ДТП произошло на трассе М1 примерно на 151-м километре, между Ивацевичами и Берёзой в субботу, 16-го марта 2019 года около 23.20.



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По предварительной информации, произошло попутное столкновение в результате того, что водитель автомобиля уснул. Он выжил, а вот пассажир - нет.

Берегите себя!