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На трассе М1 под Берёзой произошло смертельное ДТП, погиб мужчина

18.03.2019 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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О происшествии рассказали очевидцы, по их сведениям (официальной информации пока нет) ДТП произошло на трассе М1 примерно на 151-м километре, между Ивацевичами и Берёзой в субботу, 16-го марта 2019 года около 23.20.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64434.php

На трассе М1 под Берёзой произошло смертельное ДТП, погиб мужчина

По предварительной информации, произошло попутное столкновение в результате того, что водитель автомобиля уснул. Он выжил, а вот пассажир - нет.

Берегите себя!

 
 
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  О происшествии рассказали очевидцы, по их сведениям (официальной информации пока нет) ДТП произошло на трассе М1 примерно на 151-м километре, между Ивацевичами и...
 
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