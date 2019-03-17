

Как отметили "Масленицу - 2019" в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Праздником Масленица, с горячими блинами и хорошим настроением, солигорчане традиционно провожали зиму и встречали весну.

10 марта текущего года на центральной площади города проходило народное гулянье — Масленица. Из-за плохой погоды, народу на площади было не много.



Песни, танцы, театрализованное представление с шутами и скоморохами, сжигание чучела Зимы. Еще в стародавние времена на этот праздник люди наряжались в маски и костюмы. Главным и непременным атрибутом Масленицы были горячие блины, оладьи, пирожки, которых в этот день было вдоволь.



















Открыло народное гулянье «Масленица – 2019» театрализованное выступление под названием «Веселись, гуляй народ, Масленица у ворот!» в исполнении самодеятельных артистов Дворца культуры г. Солигорска. Концертная программа коллективов любительского творчества ГУО «Солигорская ДШИ»приятно удивила пришедших на праздник. Весёлые тематические инсценировки о встрече весны сразу подняли настроение присутствующим.













В этот день одни пробовали свежеприготовленные блины с разными начинками, а другие наблюдали за одним из самых экстремальных масленичных развлечений под названием «Ледяной столб». На деревянный столб высотой около 10-ти метров за подарками пытались взобраться более 5 представителей сильной половины человечества. Но лишь немногим удавалось справиться с нелегкой задачей и сорвать не только приз, но и бурю зрительских оваций.



Какая же масленица без праздничного концерта! Белорусские народные песни дарили всем присутствующим любительские коллективы Солигорского района, солисты ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».











Неподалеку от сцены развернулась небольшая ярмарка. Овощи, уха, шашлыки и, конечно, горячие блины — это то, что щедро и за умеренную плату предлагали продавцы. Кроме того, все участники Масленицы могли сделать на ярмарке массу нужных, полезных, интересных покупок.









Самым долгожданным моментом масленичных гуляний стал ритуал сжигания чучела Зимы. А пока чучело Зимы горело, каждый успел загадать своё самое заветное желание. Завершается Масленица в воскресенье. Для православных верующих это было Прощеное воскресенье. Согласно традиции в этот день следует искренне попросить прощения у родных, близких, друзей.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».