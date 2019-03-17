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Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

18.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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10 марта 2019 22:05 3681

Как отметили "Масленицу - 2019" в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

Праздником Масленица, с горячими блинами и хорошим настроением, солигорчане традиционно провожали зиму и встречали весну.

Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

10 марта текущего года на центральной площади города проходило народное гулянье — Масленица. Из-за плохой погоды, народу на площади было не много.

Песни, танцы, театрализованное представление с шутами и скоморохами, сжигание чучела Зимы. Еще в стародавние времена на этот праздник люди наряжались в маски и костюмы. Главным и непременным атрибутом Масленицы были горячие блины, оладьи, пирожки, которых в этот день было вдоволь.

Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Открыло народное гулянье «Масленица – 2019» театрализованное выступление под названием «Веселись, гуляй народ, Масленица у ворот!» в исполнении самодеятельных артистов Дворца культуры г. Солигорска. Концертная программа коллективов любительского творчества ГУО «Солигорская ДШИ»приятно удивила пришедших на праздник. Весёлые тематические инсценировки о встрече весны сразу подняли настроение присутствующим.

Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

В этот день одни пробовали свежеприготовленные блины с разными начинками, а другие наблюдали за одним из самых экстремальных масленичных развлечений под названием «Ледяной столб». На деревянный столб высотой около 10-ти метров за подарками пытались взобраться более 5 представителей сильной половины человечества. Но лишь немногим удавалось справиться с нелегкой задачей и сорвать не только приз, но и бурю зрительских оваций.

Какая же масленица без праздничного концерта! Белорусские народные песни дарили всем присутствующим любительские коллективы Солигорского района, солисты ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Неподалеку от сцены развернулась небольшая ярмарка. Овощи, уха, шашлыки и, конечно, горячие блины — это то, что щедро и за умеренную плату предлагали продавцы. Кроме того, все участники Масленицы могли сделать на ярмарке массу нужных, полезных, интересных покупок.

Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Как отметили «Масленицу — 2019» в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Самым долгожданным моментом масленичных гуляний стал ритуал сжигания чучела Зимы. А пока чучело Зимы горело, каждый успел загадать своё самое заветное желание. Завершается Масленица в воскресенье. Для православных верующих это было Прощеное воскресенье. Согласно традиции в этот день следует искренне попросить прощения у родных, близких, друзей.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
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10 марта 2019 22:05 3681 Как отметили "Масленицу - 2019" в Солигорске....
 
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