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В нидерландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае
18.03.2019 15:25 — Разное | Ежедневник
фото: tass.ru
Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших.
Один человек погиб в результате стрельбы в городе Утрехт, передает
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инцидент вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства.
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Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших.
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