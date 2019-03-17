В нидерландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае

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Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Один человек погиб в результате стрельбы в городе Утрехт, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Нидерландов (ANP). Точное число пострадавших пока не называется. Террористические мотивы преступления не исключаются – стрелявший скрылся с места происшествия. Пока неизвестно также, действовал он один или у него имелись сообщники.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инцидент вызывающим беспокойство и прервал встречу коалиционного правительства.