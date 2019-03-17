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Спасибо, кэп. Догадайтесь, какой фильм вторую неделю подряд лидирует в минском прокате

18.03.2019 15:40 — Разное | Tut.by  
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Если вы читали топ самых кассовых фильмов прошлой недели, сегодняшний рейтинг вызовет у вас разве что жесткое дежавю: да, первые три строки и не думали меняться. Тут снова супергеройское кино и мультики. Какие ленты замыкают топ и что смотрели в коммерческих кинотеатрах — рассказываем.

Полный график кинопремьер


Кадр из фильма «Капитан Марвел»

Редакция благодарит «КиноМинска» за предоставленные цифры.

Не нужно следить за кассовыми сборами в Минске, чтобы догадаться, кому на этой неделе досталось первое место и любовь (или нет) минчан. Речь, конечно же, про «Капитана Марвел». Ну правда, кто-то сомневался, что супергеройское кино вторую неделю подряд будет лидировать в минском прокате? И если стартовала лента с бомбической кассой аж в 211 тысяч 776 рублей, на этой неделе у нее 110 тысяч 698 рублей, что вполне себе приличный результат.

Пока критик Антон Долин обнаруживает феминистский посыл в главной премьере минувшего уикенда — «Капитане Марвел», а интернет за это над ним издевается, основная масса зрителей и критиков остается недовольной новой героиней киновселенной. AFISHA.TUT.BY объясняет, почему все не так плохо, как пугают критики.

Если до распрей критиков вам нет дела, почитайте хотя бы синопсис: после столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

«Как приручить дракона 3» уверенно держится в топе уже какую неделю подряд. Этот мультфильм дважды лидировал в рейтинге и обходил по минским сборам победителя «Оскара» и российские комедии — уступить пришлось только «Капитану». А за прошедший уикенд анимация заработала в прокате 42 тысячи 609 рубля (это почти в три раза меньше, чем у «Капитана Марвел»). Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.


Кадр из фильма «Как приручить дракона 3»

Третье место за собой застолбил еще один мультик «Королевский корги» — с копилкой в 23 тысячи 612 рублей. Вы знали, что любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей — это корги? Кино как раз об этом. Теперь вы в курсе, что в прокате как минимум две нестыдные анимации, на которые стоит сходить всей семьей.

«Зеленая книга» на пару со своим белорусскоязычным двойником «Зяленай кнiгай» заработали в прокате 14 тысяч 731 рубль — и это четвертая строка рейтинга. Много говорить не будем — все-таки это главный фильм года, вот наша рецензия.

Пятое место достается русскому хоррору «Пиковая дама: Зазеркалье» — у него 11 тысяч 71 рубль. Захотите попугаться — рекомендуем сходить. Кстати, срежиссировал кино Александр Домогаров-младший

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

1. «Капитана Марвел»

2. «Королевский корги»

3. «Любовницы»

4. «Рожденный стать королем»

5. «Время возмездия»

С первым местом, допустим, все ясно, а вот на пятое — стоит обратить внимание. «Время возмездия» — кино, которое пролетело мимо всех наград, включая «Оскар». А зря — говорит кинообозреватель TUT.BY Анна Ефременко и объясняет почему.

В кинотеатрах сети Silver Screen такие дела:

Топ-5 фильмов от Silver Screen

1. «Капитана Марвел»

2. «Как приручить дракона 3»

3. «Наркокурьер»

4. «Королевский корги»

5. «Зеленая книга»

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***

16 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Григория Лепса, который пройдет 22 марта в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены как раз 22 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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