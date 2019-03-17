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Задело сравнение со счетоводом: Бабич указал белорусскому МИД на свои полномочия
Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич снова ответил белорусскому МИД на претензии к своей работе.
"Возникает вопрос, а откуда такая истерика, с чего бы это вдруг? И вы знаете, один из основных моментов состоит в том, что кое-кому кое-где, не буду пока называть фамилии, в какой-то момент почему-то показалось, что посол - это такой, знаете, "ванька-встанька": сходил на прием, сказал какие-то красивые слова, отправил куда-то какую-то ноту, кого-то встретил-проводил", - заявил Бабич на пресс-конференции в понедельник в Минске.
По его словам, "эти люди или забыли, или, может быть, в силу высокого своего профессионализма никогда и не знали, что в соответствии с международными законами и национальными законодательствами посол - это высший официальный представитель своего государства".
При этом, уверен Бабич, хороший посол должен быть не только дипломатом, но и политиком, и экономистом, и аналитиком, и история знает массу примеров, когда и военным.
"Если твоей стране нужно, чтобы посол на какое-то время стал бухгалтером, а когда еще это хороший бухгалтер или даже подающий надежды бухгалтер, то это гарантирует твоей стране, что ее не обсчитают, не ошельмуют, а наоборот, экономические взаимоотношения с партнером будут прозрачные, понятные не только для чиновников, но и для всех граждан тех государств, которые в этих экономических отношениях принимаю участие", цитирует Бабича
По его словам, такая оценка белорусского МИД - "для нас это очень высокая оценка, которая подтверждает, что с бухгалтерией мы все-таки разобрались".
Напомним, в минувшую пятницу
Но, судя по сегодняшнему заявлению, похоже, что сравнение со счетоводом все-таки сильно задело высокопоставленного российского чиновника.
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Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич снова ответил белорусскому МИД на претензии к своей работе.
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