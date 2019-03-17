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БАТЭ отправился на сбор в Сочи
В понедельник, 18 марта, БАТЭ отправился на мини-сбор в Сочи, где на протяжении недели будут готовиться к старту чемпионата страны-2019. Тренерский штаб Алексея Баги рассчитывает на 19 футболистов.
Вратари — Андрей КУДРАВЕЦ, Александр СВИРСКИЙ, Денис ЩЕРБИЦКИЙ; защитники — Дмитрий БЕССМЕРТНЫЙ, Эмиль ЙОНАССЕН, Егор ФИЛИПЕНКО, Александар ФИЛИПОВИЧ, Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ; полузащитники — Антон АБРАМОВИЧ, Дмитрий БАГА, Евгений БЕРЕЗКИН, Эрвейн МУКАМ, Максим МЯКИШ, Андрей ПОТАПЕНКО, Слободан СИМОВИЧ, Евгений ЯБЛОНСКИЙ; нападающие — Кирилл ЕРМАКОВИЧ, Дмитрий МАТЯШ, Максим СКАВЫШ.
Группа игроков основного состава разъехалась по сборным: Антон Чичкан, Захар Волков, Алексей Риос, Александр Глеб, Станислав Драгун и Игорь Стасевич — в главную дружину Беларуси, Виллюм Виллюмссон — в исландскую "молодежку". А вот потенциальный дебют Эрвейна Мукама за Камерун откладывается — по причине неразрешенных вопросов с документами.
В итоге на средиземноморское побережье России отправится группа дублеров. Плюс перспективный голкипер, воспитанник борисовской ДЮСШ-2 Андрей Кудравец (2003), выступающий за БАТЭ в турнире лицензирования.
В Минске остаются работать продолжающие восстанавливаться после повреждений форварды Боян Дубаич, Неманья Милич и Яссе Туоминен. А Владиславу Мухамедову 18 марта предстоит уехать на обследование в Рим, передает официальный сайт БАТЭ.
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В понедельник, 18 марта, БАТЭ отправился на мини-сбор в Сочи, где на протяжении недели будут готовиться к старту чемпионата страны-2019. Тренерский штаб Алексея Баги...
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