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"Нам же никто не дал точного рецепта". Белорусский "камамбер" отправил Лиозненского производителя в минус

18.03.2019 14:11 — Разное | Партизан  
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Производство сыра з белой плесенью, на которое потратили 4 000 000 евро, в Лиозно не развернулось, а прежнее производство сыра "Слугуни" серьезно сократилось, в результате у предприятия резко упала рентабельность.

"Нам же никто не дал точного рецепта". Белорусский "камамбер" отправил Лиозненского производителя в минус
В Лиозненском производственном цеху ОАО «Молоко» 12 марта прошло собрание коллектива с участием генерального директора головного предприятия Михаила Пинчука. Поводом для него послужило то, что за 2018 год и за январь-февраль 2019 цех ушел в большой минус рентабельностипишет газета «Сцяг перамогі».

Еще в 2017 году рентабельность цеха составляла почти 9 процентов. За год он выпустил более 400 000 тонны сыра, а половину производимого в Лиозно «Сулуни» продавали в России.

В 2018 году было решено наладить в Лиозно производство сыров, созревающих при участии белой плесени — типа камамбер. А выпуск «Сулугуни» перенесли в Шумилино, туда же отвезли и технологическую линию для его выпуска. На закупку технологической линии для выпуска сыра с плесенью ОАО «Молоко» потратило 4 000 000 евро.

— Нам же никто не дал точного рецепта, поэтому искали информацию в интернете, экспериментировали, пробовали то, что получилось, и не всегда радовались результату. Анализировали, что не так, и снова начинали сначала, — рассказывает о трудностях выпуска лиозненского "камамбера" директор филиала Сергей Красовский.


Впрочем, когда сыр получилось сделать, возникла проблема с тем, кому его продавать — лиозненцы кушать плесневелый сыр отказались наотрез.

— Чтобы приучить лиозненцев есть сыр с плесенью, нужны не месяцы, которые он у нас производился, а, наверное, годы. То же самое, без сомнения, можно сказать и про большинство белорусов. Чтобы выйти на российский рынок, более лояльный к подобному продукту, тоже требуется время, — жалуется изданию Красовский.

В результате в Лиозно вернули выработку «Сулугуни», но уже были потерны наработанные за прежние годы рынки сбыта. Получив отказ раз-другой менеджеры ритейлеров вычеркнули лиозненский завод из своих контактов.

— Так что цех к концу 2018 года оказался в следующей ситуации: прежнее производство серьёзно сократилось, новое не развернулось. В результате убыточными видами продукции стали и «Сулугуни», и «Camembert». Конечно, общие экономические показатели предприятия в таком положении просто не могли быть положительными, — подводит печальный итог директор цеха.


По итогам собрания решили все же развивать производство обоих продуктов, но основным вновь станет «Сулугуни», «Camembert» же выступит как товар второго плана и будет производиться в отдельном помещении, которое еще нужно оборудовать.

Предприятию поставлена задача снова наработать рынки сбыта для «Сулугуни» и вернуть прежние объёмы. Ведь пока не получается даже достигнуть половины 2017 года. В результате часть работников цеха пришлось отправить в очередные отпуска.

 
 
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Производство сыра з белой плесенью, на которое потратили 4 000 000 евро, в Лиозно не развернулось, а прежнее производство сыра "Слугуни" серьезно сократилось, в...
 
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