Приговор главреду tut.by вступил в силу

Приговор главному редактору портала tut.by Марине Золотовой вступил в силу, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.

"Вступил в силу приговор главреду портала tut.by", - написала Ю.Ляскова в Facebook.

Как сообщалось, 4 марта суд Заводского района Минска приговорил М.Золотову по так называемому "делу БелТА" к штрафу в Br7 тыс. 650 (около $3,6 тыс.). Также суд постановил взыскать с главреда в пользу УП "БелТА" судебные расходы в размере Br6 тыс. (чуть более $2,7 тыс.).

Изначально гособвинитель Юлия Харчейкина запрашивала для М.Золотовой наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. базовых величин (Br25,5 тыс., или $11,9 тыс.).

Адвокат М.Золотовой Марина Воробьева в ходе прений, в свою очередь, отметила, что в действиях главреда tut.by нет состава уголовного преступления, и попросила ее оправдать. Она также заявила, что выводы обвинения "абсурдны".

Суд Заводского района Минска приступил к разбирательству по уголовному делу в отношении М.Золотовой 12 февраля.

М.Золотова оставалась единственной обвиняемой по так называемому "делу БелТА". Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 425 УК Белоруссии (бездействие должностного лица). Санкции этой статьи предусматривают наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы.

Всего по "делу БелТА" проходили 15 человек, из них 14 человек обвинялись по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации). В их отношении было прекращено уголовное преследование - после погашения ущерба (от Br3 тыс. до Br17 тыс.) и выплаты административных штрафов в 30 базовых величин (Br735).

7-8 августа 2018 года в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.