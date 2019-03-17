Белорусская партия левых "Справедливый мир" предложила присвоить одной из улиц Минска имя нобелевского лауреата Жореса Алферова.

"Минский городской комитет Белорусской партии левых "Справедливый мир" направил в Мингорисполком обращение с предложением присвоить одной из строящихся или проектируемых улиц Минска имя нобелевского лауреата Жореса Алферова", - говорится в сообщении партии.

Соответствующее предложение было направлено ею в столичную мэрию 11 марта.

В обращении отмечается, что "белорусская столица не была для Ж.Алферова чужой - с ней его связывала школьная и, частично, институтская часть его жизни, и именно здесь он сделал свой самый важный жизненный выбор - физику, ставшую его призванием и его судьбой".

При этом авторы обращения подчеркнули, что Ж.Алферов "до конца своих дней оставался верен идеалам социальной справедливости".

Ж.Алферов скончался в Санкт-Петербурге в ночь на 2 марта на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

Ученый родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. Получил Нобелевскую премию в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.