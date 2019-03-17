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Коммунисты из партии "Справедливый мир" предлагают присвоить одной из минских улиц имя Жореса Алферова
Белорусская партия левых "Справедливый мир" предложила присвоить одной из улиц Минска имя нобелевского лауреата Жореса Алферова.
"Минский городской комитет Белорусской партии левых "Справедливый мир" направил в Мингорисполком обращение с предложением присвоить одной из строящихся или проектируемых улиц Минска имя нобелевского лауреата Жореса Алферова", - говорится в сообщении партии.
Соответствующее предложение было направлено ею в столичную мэрию 11 марта.
В обращении отмечается, что "белорусская столица не была для Ж.Алферова чужой - с ней его связывала школьная и, частично, институтская часть его жизни, и именно здесь он сделал свой самый важный жизненный выбор - физику, ставшую его призванием и его судьбой".
При этом авторы обращения подчеркнули, что Ж.Алферов "до конца своих дней оставался верен идеалам социальной справедливости".
Ж.Алферов скончался в Санкт-Петербурге в ночь на 2 марта на 89-м году жизни после продолжительной болезни.
Ученый родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. Получил Нобелевскую премию в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.
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Коммунисты из партии "Справедливый мир" предлагают присвоить одной из минских улиц имя Жореса Алферова
Белорусская партия левых "Справедливый мир" предложила присвоить одной из улиц Минска имя нобелевского лауреата Жореса Алферова. "Минский городской комитет...
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