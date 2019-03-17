﻿ Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж старых конструкций саркофага "Укрытие" на $92,6 млн. 21.by
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Чернобыльская АЭС объявила тендер на демонтаж старых конструкций саркофага "Укрытие" на $92,6 млн

18.03.2019 14:34 — Разное | Интерфакс  
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Государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (старого "саркофага" над разрушенным четвертым блоком станции) с ожидаемой суммарной стоимостью в 2,547 млрд грн (текущий курс $1/27,03 грн), свидетельствуют данные в электронной системе закупок ProZorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 15 апреля, аукцион состоится 21 мая, срок оказания услуг - 20 декабря 2023 года.

Как сообщалось, ранее над старым объектом "Укрытие" был надвинут новый безопасный конфайнмент (НБК), строительство которого началось еще в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

В настоящее время на промышленной площадке ЧАЭС продолжаются пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем нового безопасного конфайнмента.

 
 
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Государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" объявило тендер на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" (старого...
 
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