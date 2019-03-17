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Международный форум-выставка деловых контактов пройдет 11-12 апреля в Бресте
IV Международный форум-выставка деловых контактов "Брест 2019" пройдет 11-12 апреля в Бресте по адресу: ул. Московская, 151.Организаторы мероприятия: Брестский областной исполнительный комитет и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).
"Брест 2019" — это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций", - рассказали в Брестском отделении БелТПП.
Цели форума
Мероприятие призвано содействовать:
Экспозиция
Спектр тематических разделов, которые будут представлены на экспозиции в рамках мероприятия, разнообразен:
Участники
Организаторы рассказали, что 2019 год соберет представителей из 20 стран, объединяя на своей площадке более 250 различных компаний и организаций, в том числе представители России и Польши. Из белорусских экспонентов, будут представлены: ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", ОАО "Брестский мясокомбинат", ОАО "Торгмаш", УП "Брестоблгаз", ОАО "Полесьежилстрой", ИНКО-ФУД, ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" и другие.
"Кроме того, для заинтересованных компаний-участников на выставке организована специальная зона В2В для проведения переговоров", - говорится в пресс-релизе.
Брестское отделение БелТПП также сообщает, что к посещению мероприятия приглашаются зарубежные компании различных сфер деятельности. "Участие в форуме для них – это возможность выхода на рынок Беларуси, исследование конкурентной среды в регионе, получение информации об условиях инвестирования и хозяйствования в Беларуси, комплексного решения широкого спектра маркетинговых задач", - рассказали организаторы.
Контактная информация организаторов форума
телефоны/факсы: +375 162 20 80 80, 21 80 36, 21-81-02.
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IV Международный форум-выставка деловых контактов "Брест 2019" пройдет 11-12 апреля в Бресте по адресу: ул. Московская, 151.Организаторы мероприятия: Брестский областной...
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