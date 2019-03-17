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Международный форум-выставка деловых контактов пройдет 11-12 апреля в Бресте

18.03.2019 14:30 — Разное | Интерфакс  
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IV Международный форум-выставка деловых контактов "Брест 2019" пройдет 11-12 апреля в Бресте по адресу: ул. Московская, 151.Организаторы мероприятия: Брестский областной исполнительный комитет и Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП).

"Брест 2019" — это современная международная деловая платформа для диалога представителей различных сфер бизнеса, государственных структур, общественных организаций и средств массовой информации, ведения переговоров между предприятиями-производителями, поставщиками и торговыми сетями, инвесторами и соискателями инвестиций", - рассказали в Брестском отделении БелТПП.

Международный форум-выставка деловых контактов пройдет 11-12 апреля в Бресте
Отмечается, что в зоне особого внимания – инвестиционные проекты в сфере производства, создания инфраструктуры, туризма, в том числе на основе принципов частно-государственного партнерства.

Цели форума

Мероприятие призвано содействовать:

  • укреплению межрегионального делового сотрудничества,
  • обеспечению условий для заключений взаимовыгодных договоров,
  • поиску новых рынков сбыта продукции.

Экспозиция

Спектр тематических разделов, которые будут представлены на экспозиции в рамках мероприятия, разнообразен:

  • машиностроение, приборостроение, металлургия;
  • энергетика, в том числе альтернативная;
  • сельское хозяйство,пищевая,химическая, лёгкая,текстильная, деревообрабатывающая и мебельная промышленность;
  • строительство;
  • строительные материалы и оборудование;
  • транспортные услуги и логистика;
  • информационные технологии и телекоммуникации;
  • консалтинг, банковская и страховая деятельность;
  • реклама, полиграфия, издательская деятельность и дизайн,туризм, агроусадьбы.

Участники

Организаторы рассказали, что 2019 год соберет представителей из 20 стран, объединяя на своей площадке более 250 различных компаний и организаций, в том числе представители России и Польши. Из белорусских экспонентов, будут представлены: ОАО "Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", ОАО "Брестский мясокомбинат", ОАО "Торгмаш",  УП "Брестоблгаз", ОАО "Полесьежилстрой", ИНКО-ФУД, ОАО "Кобринский маслодельно-сыродельный завод" и другие.

Международный форум-выставка деловых контактов пройдет 11-12 апреля в Бресте
Потенциальные партнеры белорусских предприятий приглашаются к посещению профильных компаний, проведению деловых встреч и переговоров в рамках индивидуальных программ пребывания.

"Кроме того, для заинтересованных компаний-участников на выставке организована специальная зона В2В для проведения переговоров", - говорится в пресс-релизе.

Брестское отделение БелТПП также сообщает, что к посещению мероприятия приглашаются зарубежные компании различных сфер деятельности. "Участие в форуме для них – это возможность выхода на рынок Беларуси, исследование конкурентной среды в регионе, получение информации об условиях инвестирования и хозяйствования в Беларуси, комплексного решения широкого спектра маркетинговых задач", - рассказали организаторы.

Международный форум-выставка деловых контактов пройдет 11-12 апреля в Бресте
Кроме всего прочего в рамках мероприятия состоится подведение итогов Недели инноваций, а также вручение премий Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

Контактная информация организаторов форума

телефоны/факсы: +375 162 20 80 80, 21 80 36, 21-81-02.

e-mail: ved@ccibrest.by

 
Теги: Брест
 
 
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IV Международный форум-выставка деловых контактов "Брест 2019" пройдет 11-12 апреля в Бресте по адресу: ул. Московская, 151.Организаторы мероприятия: Брестский областной...
 
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