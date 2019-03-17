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Макрон планирует запретить демонстрации на Елисейских полях – СМИ

18.03.2019 14:14 — Разное | Интерфакс  
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Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается ввести запрет на проведение демонстраций на одной из центральных улиц Парижа - Елисейских полях, сообщает газета "Паризьен" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, возможность таких ограничений французское руководство начало рассматривать после прошедших на выходных акций протеста "желтых жилетов", которые сопровождались беспорядками и погромами.

Ожидается, что позже в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филип прибудет в Елисейский дворец, чтобы представить главе государства свои предложения о мерах по предотвращению дальнейших беспорядков в стране.

В субботу во Франции прошли очередные протесты. Во многих зданиях, расположенных на Елисейских полях, были выбиты стекла, в результате поджогов сгорели вывески баров и ресторанов, разрисованы и испорчены стены зданий. Некоторые из банков, магазинов и ресторанов на одной из самых дорогих улиц Парижа оказались разграблены или разгромлены, в том числе - знаменитый ресторан Fouquet's, магазины Hugo Boss, Lacoste, Longchamp, Nespresso.

По оценкам торгово-промышленной палаты Франции, беспорядки в субботу затронули около 100 магазинов на Елисейских полях, большей части из которых был нанесен существенный ущерб. "Пострадали все секторы, в том числе рестораны, отели, банки", - отметили в торгово-промышленной палате Франции.

После субботней акции протеста президент Франции Э.Макрон потребовал разработать меры, чтобы беспорядки и погромы, сопровождавшие акцию "желтых жилетов", больше не повторились.

По данным МВД, в акции протеста в субботу по всей стране приняли участие 32,3 тыс. манифестантов. "Желтые жилеты", которые всегда оспаривают официальную статистику своих акций, утверждают, что 16 марта в ней участвовали более 230 тыс. человек.

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начали проходить во Франции в середине ноября прошлого года. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Выбор такого названия связан с тем, что протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех водителей.

Основной целью акций было выражение протеста против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился.

Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.

Изначально акции в основном носили мирный характер, но постепенно к автомобилистам стали присоединяться хорошо сплоченные и организованные группы правых и левых радикалов. Протестующие выражали недовольство политикой правительства в целом.

Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря прошлого года, когда сотни тысяч человек приняли участие в демонстрациях. В Париже были зафиксированы масштабные беспорядки.

После серии этих погромов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.

 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон собирается ввести запрет на проведение демонстраций на одной из центральных улиц Парижа - Елисейских полях, сообщает газета...
 
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