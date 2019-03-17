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Выходы из метро на четырех станциях в Минске закроют на ремонт
Ремонт будет проводиться на выходах из станций «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская».
Об этом
Там отмечают, что одни выходы будут закрыты частично, а некоторые – полностью.
Станции и даты проведения ремонта:
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Ремонт будет проводиться на выходах из станций «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская».
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