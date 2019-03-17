Выходы из метро на четырех станциях в Минске закроют на ремонт

Ремонт будет проводиться на выходах из станций «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская».

Об этом сообщается на сайте Минского метрополитена.

Там отмечают, что одни выходы будут закрыты частично, а некоторые – полностью.

Станции и даты проведения ремонта: