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Выходы из метро на четырех станциях в Минске закроют на ремонт

18.03.2019 15:44 — Разное | БДГ  
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Ремонт будет проводиться на выходах из станций «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская».

Об этом сообщается на сайте Минского метрополитена.

Там отмечают, что одни выходы будут закрыты частично, а некоторые – полностью.

Станции и даты проведения ремонта:

  • «Академия наук» - с 18 марта по 19 апреля закроют выход к Дому печати, Белорусской государственной академии искусств и на улицу Сурганова.
  • «Парк Челюскинцев» - с 18 марта по 19 апреля будет закрыт выход к парку Челюскинцев на пр-т Независимости в сторону центра города.
  • «Автозаводская» - с 18 марта по 19 апреля полностью закроют выход к Партизанскому проспекту к дому № 104.
  • «Первомайская» - с 18 марта по 26 апреля полностью закроют выход к реке Свислочь.
 
 
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Ремонт будет проводиться на выходах из станций «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская».
 
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